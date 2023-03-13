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Укрзалізниця назвала, які предмети найчастіше забувають у поїздах: список

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Укрзалізниця назвала

Укрзалізниця назвала, які предмети найчастіше забувають у поїздах. Більшість з них компанія повертає власникам. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Забути чи загубити потрібний предмет у вагоні поїзда – звичайна справа. Особливо, коли ви подорожуєте з дітьми або ваш поїзд прибуває пізно вночі, рано вранці. Такі втрачені предмети знаходять провідники та передають їх у службу порятунку забутих речей.

Укрзалізниця назвала, які предмети найчастіше забувають у поїздах

За даними залізничників, майже 63% речей, забутих під час подорожей, повертаються до своїх власників. З початку 2023 року пасажири 1370 разів зверталися до контактного центру Укрзалізниці з проханням повернути втрачені речі. Серед забутих речей:

  • Гаманці
  • Дитячі іграшки
  • Телефони
  • Документи
  • Зарядні пристрої

Укрзалізниця назвала

Укрзалізниця назвала, які незвичні предмети найчастіше забувають у поїздах

  1. Номерні знаки для автомобіля
  2. Церковна шапка
  3. Дитячий горщик
  4. Тепловізор
  5. Рулон лінолеуму
  6. Апарат для вирощування насіння
  7. Шахова дошка

«Радимо перед виходом з вагона провести «переоблік» речей у кишенях та валізах. Звичайно, горщики теж краще порахувати», рекомендують в Укрзалізниці.

Куди звертатися, щоб забрати забуті у поїзді предмети

  • Якщо ви втратили в поїзді дуже важливу для вас річ, то не хвилюйтеся та опишіть її у спеціальній формі – ось за цим посиланням;
  • Або звертайтесь до контакт-центру Укрзалізниці за номером: 0 800 503 111;
  • Залишайте повідомлення через форму зворотного зв’язку у додатку, пишіть у повідомлення на всіх месенджерах.

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Укрзалізниця назвала, які предмети найчастіше забувають у поїздах: список Встановити додаток

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