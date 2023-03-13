Укрзалізниця назвала, які предмети найчастіше забувають у поїздах: список

Укрзалізниця назвала, які предмети найчастіше забувають у поїздах. Більшість з них компанія повертає власникам. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Забути чи загубити потрібний предмет у вагоні поїзда – звичайна справа. Особливо, коли ви подорожуєте з дітьми або ваш поїзд прибуває пізно вночі, рано вранці. Такі втрачені предмети знаходять провідники та передають їх у службу порятунку забутих речей.

Укрзалізниця назвала, які предмети найчастіше забувають у поїздах

За даними залізничників, майже 63% речей, забутих під час подорожей, повертаються до своїх власників. З початку 2023 року пасажири 1370 разів зверталися до контактного центру Укрзалізниці з проханням повернути втрачені речі. Серед забутих речей:

Гаманці

Дитячі іграшки

Телефони

Документи

Зарядні пристрої

Укрзалізниця назвала, які незвичні предмети найчастіше забувають у поїздах

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«Радимо перед виходом з вагона провести «переоблік» речей у кишенях та валізах. Звичайно, горщики теж краще порахувати», рекомендують в Укрзалізниці.

Куди звертатися, щоб забрати забуті у поїзді предмети

Якщо ви втратили в поїзді дуже важливу для вас річ, то не хвилюйтеся та опишіть її у спеціальній формі – ось за цим посиланням;

Або звертайтесь до контакт-центру Укрзалізниці за номером: 0 800 503 111;

Залишайте повідомлення через форму зворотного зв’язку у додатку, пишіть у повідомлення на всіх месенджерах.

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