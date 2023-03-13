Укрзалізниця назвала, які предмети найчастіше забувають у поїздах: список

Укрзалізниця назвала, які предмети найчастіше забувають у поїздах. Більшість з них компанія повертає власникам. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.
Забути чи загубити потрібний предмет у вагоні поїзда – звичайна справа. Особливо, коли ви подорожуєте з дітьми або ваш поїзд прибуває пізно вночі, рано вранці. Такі втрачені предмети знаходять провідники та передають їх у службу порятунку забутих речей.
Укрзалізниця назвала, які предмети найчастіше забувають у поїздах
За даними залізничників, майже 63% речей, забутих під час подорожей, повертаються до своїх власників. З початку 2023 року пасажири 1370 разів зверталися до контактного центру Укрзалізниці з проханням повернути втрачені речі. Серед забутих речей:
- Гаманці
- Дитячі іграшки
- Телефони
- Документи
- Зарядні пристрої
Укрзалізниця назвала, які незвичні предмети найчастіше забувають у поїздах
- Номерні знаки для автомобіля
- Церковна шапка
- Дитячий горщик
- Тепловізор
- Рулон лінолеуму
- Апарат для вирощування насіння
- Шахова дошка
«Радимо перед виходом з вагона провести «переоблік» речей у кишенях та валізах. Звичайно, горщики теж краще порахувати», рекомендують в Укрзалізниці.
Куди звертатися, щоб забрати забуті у поїзді предмети
- Якщо ви втратили в поїзді дуже важливу для вас річ, то не хвилюйтеся та опишіть її у спеціальній формі – ось за цим посиланням;
- Або звертайтесь до контакт-центру Укрзалізниці за номером: 0 800 503 111;
- Залишайте повідомлення через форму зворотного зв’язку у додатку, пишіть у повідомлення на всіх месенджерах.
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