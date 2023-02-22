Укрзалізниця оголосила, що до 2025 року планує повністю українізувати залізницю, позбувшись усіх назв і символів, пов’язаних з росією та СРСР.

Як передає НСН, про це йдеться на сайті компанії.

Комплексна програма розрахована на три роки – з 2023 по 2025 рр. За цей час в декілька етапів планується українізувати все, що досі пов’язувало українську залізничну галузь з країною-агресором.

«Так, це буде не безкоштовно, це буде складна, кропітка, титанічна робота. Але ж і ефект від неї однозначно вартий і ціни, і зусиль. І її навіть порівняти не можна з ціною, яку всі ми платимо сьогодні за остаточне “прощавай, росіє”», наголошує Укрзалізниця.

Зокрема, під час українізації хочуть змінити назви двох підрозділів «Укрзалізниці» — «Південного» та «Південно-Західного», адже вони отримали такі назви з огляду на їхнє розташування відносно Москви. Нові назви вже з 1 березня можна буде обирати в «Дії».

Також Укрзалізниця хоче:

змінити радянські назви станцій;

прибрати переклад міст російською з фасадів станцій;

змінити позначки кілометражу, починаючи підрахунок із Києва, а не з Москви;

перейти від радянської системи залізничних умовних позначень і сигналів до загальноєвропейської;

дублювати інформацію у квитках не російською, а англійською.

За словами голови правління товариства Олександра Камишіна, ще влітку 2022 року Укрзалізниця розпочала процес підготовки до повної українізації залізниці. Було вивчено всі можливі юридичні та технічні аспекти, опрацьовано величезну кількість інформації про об’єкти, що потребують українізації.

«На основі цих даних ми склали комплексну програму українізації, яка не просто змінює назви та знімає радянські символи чи російські назви, а фундаментально змінює українську залізницю», додав очільник Укрзалізниці.

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