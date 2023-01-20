Мало хто знає, але в радянські часи провідниці в поїздах підсипали соду в чай пасажирам.

Тоді це ретельно приховували, пише НСН.

Майже жодна поїздка не обходилася без склянки чаю у поїзді, але напій був незвичайним.

Дефіцит в дії. Навіщо підсипати соду в чай

Не секрет, що в СРСР багато товарів були дефіцитними. Не виключенням була і чайна заварка, яку ЖД-працівникам давали певну норму, якої не вистачало.

Щоб напоїти всіх бажаючих пасажирів, провідникам і провідницям доводилося придумувати витончені способи.

Одним з них – додавання соди. Невелика кількість білого порошку допомагала пофарбувати чай в більш насичений колір і не викликати підозри у пасажирів.

Смак не змінювався

Незвичайну добавку в чаї обчислити було майже неможливо, оскільки провідниці притримували певної рецептури в приготуванні напою.

Якщо під час заварювання кинути в окріп зовсім небагато соди, то заварка стане набагато темнішою. Завдяки пом’якшенню води з чаїнок вимиється більше алкалоїдів, типу кофеїну, та пігментів, які відповідають за колір.

Також чай з содою допомагає від печії, як і водний розчин соди.

Джерело: Главред