Мало хто знає, але в радянські часи провідниці в поїздах підсипали соду в чай пасажирам.
Тоді це ретельно приховували, пише НСН.
Майже жодна поїздка не обходилася без склянки чаю у поїзді, але напій був незвичайним.
Дефіцит в дії. Навіщо підсипати соду в чай
Не секрет, що в СРСР багато товарів були дефіцитними. Не виключенням була і чайна заварка, яку ЖД-працівникам давали певну норму, якої не вистачало.
Щоб напоїти всіх бажаючих пасажирів, провідникам і провідницям доводилося придумувати витончені способи.
Одним з них – додавання соди. Невелика кількість білого порошку допомагала пофарбувати чай в більш насичений колір і не викликати підозри у пасажирів.
Смак не змінювався
Незвичайну добавку в чаї обчислити було майже неможливо, оскільки провідниці притримували певної рецептури в приготуванні напою.
Якщо під час заварювання кинути в окріп зовсім небагато соди, то заварка стане набагато темнішою. Завдяки пом’якшенню води з чаїнок вимиється більше алкалоїдів, типу кофеїну, та пігментів, які відповідають за колір.
Також чай з содою допомагає від печії, як і водний розчин соди.
Джерело: Главред