Укрзалізниця змінила схему продажу квитків – що відомо

Укрзалізниця змінила правила, щоб унеможливити перепродаж квитків на найбільш ажіотажні міжнародні рейси.

Зокрема йдеться про потяг № 67/68 Київ – Варшава – Київ, передає НСН з посиланням на пресслужбу УЗ.

Укрзалізниця почала онлайн продавати квитки на цей поїзд, щоб за 20 днів до рейсу всі рівносильно могли купити квиток.

Однак перекупщики перелаштували алгоритми своїх дій на «онлайн-рейки» та розпочали полювання на квитки з повернень.

Укрзалізниця провела низку «контрольних закупівель» за оголошеннями в мережі, де за «комісію» пропонували знайти квитки на Варшаву, і встановила співробітників, які були учасниками цього процесу.

«Свєта — рішаю білети» (наша вже тепер ексспівробітниця), «Віталік — білети на поїзд», і не сподівайтесь, щось знову «порішати». Ваш час закінчився. Наші пасажири очікують чіткості та прозорості від нас, тож жодним «рибкам-прилипалам» не місце поряд з «Укрзалізницею», заявили в компанії.

Віднині всі квитки, що повертатимуться на конкретну дату, будуть вводитись у систему чітко за один день до дати поїздки між 08:00 та 09:00.

Тобто загальний продаж квитків стартуватиме за 20 днів до рейсу, а квитки, які повертали, виставлятимуть на продаж за день до відправлення.

«Якщо ви не встигли придбати квиток за 20 днів, тепер не потрібно за ними полювати чи звертатись до «перекупщиків» — можна для термінових справ знайти всі повернуті квитки в цей чіткий часовий проміжок. А квитки, які будуть здаватись день у день, повертатимуться в систему не пізніше, ніж за 30 хвилин після здачі», додали в компанії.

Отже, «Свєту — рішаю білети» можна остаточно видаляти з телефонної книги, якщо вона там досі є.

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