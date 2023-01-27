Чи підвищуватимуть ціни на проїзд у поїздах розповіли в Укрзалізниці

В Укрзалізниці очікується збільшення збитку від пасажирських перевезень у 2023 році. Чи підвищуватимуть ціни на проїзд у поїздах

Укрзалізниця за підсумками минулого року отримала 10,8 млрд грн збитку. У 2023-му очікується збільшення цієї суми майже вдвічі. Стало відомо, що буде з цінами на проїзд у поїздах.

Про це розповідає НСН

У прес-службі Укрзалізниці повідомили, що збитки від пасажирських перевезень за 2022 рік становили 13,3 млрд грн. Держава виділила 10 млрд грн для безперебійної роботи галузі та підтримки ліквідності. У поточному році очікується, що компанія працюватиме зі збитком у 20,2 млрд грн, що пов’язано з обмеженням вантажоперевезень та високим соціальним навантаженням.

За фінансовим планом, дохід має становити 83,9 млрд грн, а витрати — 107,9 млрд грн. Укрзалізниця планує виплатити на користь держави 22,8 млрд грн і залучити 1,7 млрд грн із державного бюджету. Капітальні інвестиції будуть у чотири рази більшими, ніж торік, – 50 млрд грн.

Представники національного перевізника запевнили, що незважаючи на збитки, підвищувати тарифи на пасажирські та вантажні перевезення не планують.

Джерело

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