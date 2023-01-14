Зміни на ринку пасажирських перевезень в Україні – названо 4 головні правила

З 13 січня в Україні запрацювали зміни на ринку пасажирських перевезень, які створюють умови для підвищення конкуренції перевізників та запроваджують нові вимоги до транспорту

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм., інформує НСН

За його словами, реформа пасажирських перевезень дозволить позбутися непрозорої регуляції розподілу маршрутів на міжобласні автобусні перевезення та виходу на ринок нових транспортних компаній.

Зміни на ринку пасажирських перевезень

Найєм зазначив, що з 13 січня максимально спрощується вихід перевізників на маршрути, створюються нормальні умови відкритої конкуренції та підвищуються вимоги до якості транспортних послуг.

Він додав, що раніше підприємець чи підприємство, яке роками працювало на маршруті, могло продовжити собі дозвіл ще на роки. Тепер право працювати на міжобласних маршрутах перевізники будуть доводити на конкурсах кожні 5 років.

“Скасування можливості продовжувати термін дії дозволу ставить усіх претендентів на маршрут в рівні умови. Тож новому перевізнику зайти на лінію стане більш реально”, – пояснив він.

Зазначається, що на міжобласний маршрут можуть виїхати будь-які перевізники, які виконують умови конкурсу. На лінії буде працювати не один переможець, а всі, кому це вигідно і хто готовий надавати кращі послуги та сервіси.

Також для участі в конкурсі на маршрути весь пакет документів прийматиметься в електронній формі, а обсяг документів зменшено.

Серед змін – вимоги до транспорту щодо забезпечення перевезень маломобільних груп населення. З метою підвищення рівня безпеки діятиме бальна система оцінки перевізника за порушення правил дорожнього руху.

Таким чином, на ринку пасажирських перевезень вводять чотири нові правила: конкуренція та якість, цифровізація, відсутність бар’єрів та безпека.

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