В компанії Укрзалізниця розповіли чи планують підвищувати ціни на квитки на потяги

Наразі в Україні не збираються підвищувати ціни на квитки на пасажирські потяги, оскільки для багатьох людей це є способом евакуації з регіонів, де тривають бойові дії.

Про це повідомив керівник пасажирського напрямку “Укрзалізниці” Олександр Перцовський, інформує НСН

В компанії Укрзалізниця повідомили, чи будуть дорожчати квитки на потяги

“На сьогодні жодних підвищень на пасажирські сполучення ми не впроваджували, звичайно, це робить пасажирські перевезення збитковими. Наша позиція, щоб під час війни не підвищувати тарифи на пасажирські перевезення, тому що для багатьох людей це ще й є способом евакуації”, – сказав він.

При цьому Перцовський додав, що у підсумку рішення прийматиме Кабінет Міністрів.

Джерело

Як працюватиме Укрзалізниця, міжміські автобуси та громадський транспорт у разі тривалого відключення світла