Укрзалізниця повідомила про оновлене меню та повернення «легендарного аксесуара»

Укрзалізниця повідомила про оновлене меню та повернення підстаканників у потяги, повідомляє NNS.

До кінця грудня у всіх потягах Укрзалізниці оновлять меню кавової та чайної продукції. Пасажирам будуть доступні:

Оновлений класичний чай трьох видів (чорний цейлонський, зелений китайський, фруктовий американський);

Нова колекція авторських чаїв (карпатський трав’яний, подільський з м’ятою, поліський з чебрецем);

Натуральна мелена кава (100% арабіка, американо або еспресо);

Дріп-кава (specialty coffee – 100% арабіка з конкретного регіону Бразилії).

Укрзалізниця повідомила про повернення «легендарного аксесуара»

«Крім цього, ми продовжуємо історію найвідомішого поїзда Укрзалізниці – «Потяга до перемоги», який ми створили разом з українськими митцями. Вже скоро в поїздах з’явиться оновлений колекційний рафінад та цукор у стіках, дизайн пакування яких відтворює образи 7 вагонів «Потяга до перемоги». Цей цукор також можна буде придбати в «Залізній крамничці» на Центральному залізничному вокзалі Києва», повідомили в Укрзалізниці.

Також у потяги повертають легендарні підстаканники в новому форматі.

«Разом з виробниками ми створили новий дизайн підстаканників, який відображає силу української залізниці та залізних людей, що від початку війни продовжують евакуювати, доставляти, зігрівати та турбуватись про пасажирів, підтримуючи #дороги_життя України. Ці колекційні підстаканники також будуть доступні в «Залізній крамниці», а повернення звичайних підстаканників на всі рейси очікується до кінця грудня», додали у залізничній компанії.

Джерело – “Укрзалізниця”

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