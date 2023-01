Пасажирам Укрзалізниці роздаватимуть спеціальні свічки

Пасажирам поїздів, які прямуватимуть до міст, де є перебої або відсутнє енергопостачання, роздаватимуть спеціальні свічки.

Про це повідомляє «Укрзалізниця», передає НСН.

Цей гуманітарний проєкт запустили медіакомпанія «What Took You So Long?» та український благодійний фонд «Перемога», долучитися до нього може кожен бажаючий.

Свічки з написом «Справжнє світло в серці кожного українця» вироблені в Польщі й можуть горіти до 90 годин.

«Наразі ворог пошкодив близько 50% енергетичної інфраструктури. Саме тому мета цього проєкту — підтримати жителів населених пунктів, які знаходяться без світла, а інколи й без тепла», йдеться у дописі від перевізника.

Організатори проєкту планують надати таку кількість свічок, яка зможе підтримати 17 500 домогосподарств у найбільш постраждалих регіонах України.

Долучитися до ініціативи можна за посиланням.

