Укрзалізниця запускає новий поїзд з Києва до Карпат, який прямуватиме через Яремче і Ворохту до Ясіні.

Новий поїзд з Києва до Карпат

Про це в Телеграмі повідомила пресслужба УЗ, передає НСН.

Посилюємо гірський напрямок додатковим №227/228 поїздом з Києва через Яремче, Ворохту до Ясіні!, йдеться у повідомленні.

Поїзд відправлятиметься з Києва по парних днях о 21:42, слідуватиме через Яремче 09:16-09:19, Татарів-Буковель 09:51-09:53, Ворохту 10:05-10:07 і прибуватиме у Ясіню о 10:46.

Зворотно, починаючи з 7 серпня, відправлення з Ясіні по непарних днях о 16:54, Ворохта – 17:34-17:39, Татарів-Буковель – 17:50-17:54, Яремче – 18:26-18:30, прибуття до Києва о 08:10 (до 16 серпня), 10:33 (з 18 серпня до 12 вересня).

Квитки на всі ці рейси вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Спецрезерв квитків для військових

Раніше в Укрзалізниці нагадали про спецрезерв квитків для військових.

Укрзалізниця виділяє спеціальну бронь для використання військовослужбовцями, які їдуть у відрядження чи відпустку, щоб кожен захисник та захисниця могли швидше діставатися своїх близьких навіть у найбільш піковий для залізниці сезон, сказано у повідомленні УЗ.

Розподіляти броні будуть військові комендатури. Під бронню буде знаходитись мінімум 4 купейних та 4 плацкартних місця на кожному рейсі. Їх може використати військовий, якщо про відпустку він дізнався раптово і квитки у вільному продажі вже закінчились. У разі не використання заброньованих місць у вільний продаж квитки поступлять не раніше, ніж за 6 годин до відправки поїзда.

Що необхідно для того щоб скористатись послугою

Звернутись до чергового по вокзалу, який спрямує пасажира до військової комендатури або зателефонувати до Контактного центру Укрзалізниці на спеціально виділену гарячу лінію за номером 0 800 503 222.

При зверненні у комендатуру необхідно показати військовий квиток та документ, що підтверджує необхідність здійснити поїздку саме в конкретний день. На підставі цих документів буде видано талон на придбання квитка.

Детальніше про це ми писали тут.

Ще новини України: Українські Карпати влітку – де можна відпочити біля водойм