Спецрезерв квитків для військових – в “Укрзалізниці” розповіли, як скористатись

Компанія “Укрзалізниця” нагадала, що в Україні є спецрезерв квитків для військових. Додатково для них також буде запущено спеціальну гарячу лінію зв’язку

Про це повідомляє НСН з посиланням на Telegram-канал “Укрзалізниці”.

“Укрзалізниця” виділяє спеціальну бронь для використання військовослужбовцями, які їдуть у відрядження чи відпустку, щоб кожен захисник та захисниця могли швидше діставатися своїх близьких навіть у найбільш піковий для залізниці сезон”, – сказано у повідомленні.

Як розповіли в “УЗ”, розподіляти броні будуть військові комендатури. Під бронню буде знаходитись мінімум 4 купейних та 4 плацкартних місця на кожному рейсі. Їх може використати військовий, якщо про відпустку він дізнався раптово і квитки у вільному продажі вже закінчились. У разі не використання заброньованих місць у вільний продаж квитки поступлять не раніше, ніж за 6 годин до відправки поїзда.

Що необхідно для того щоб скористатись послугою

Звернутись до чергового по вокзалу, який спрямує пасажира до військової комендатури або зателефонувати до Контактного центру Укрзалізниці на спеціально виділену гарячу лінію за номером 0 800 503 222.

При зверненні у комендатуру необхідно показати військовий квиток та документ, що підтверджує необхідність здійснити поїздку саме в конкретний день. На підставі цих документів буде видано талон на придбання квитка.

Спецрезерв квитків для військових – як скористатись

Його треба предʼявити касиру у спеціалізованій касі для військовослужбовців або в будь-якій касі на будь-якому вокзалі. За цим документом пасажиру виведуть з-під спеціальної броні квиток і тут же його можна придбати.

Варто зауважити, що спеціальна бронь на місця знімається за 6 годин до відправлення поїзда. Тому талон необхідно отримати та придбати квиток до того часу.

Як скористатись, якщо у місті немає комендатури

У такому випадку, бронь можна використати у всіх касах за предʼявлення ВПД (військового проїзного документа), який дає право на безкоштовну поїздку. Отримати цей документ військовослужбовці можуть у своїх частинах.

На спеціально виділеній гарячій лінії за номером 0 800 503 222 можна отримати консультацію з усіх можливих рейсів, пересадочних маршрутів, адреси всіх комендатур, кас для військовослужбовців та інформацію щодо спеціалізованої броні на квитки.

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