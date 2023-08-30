Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ спростувало заяву росії про знищені українські катери в Чорному морі, передає НСН.

Міноборони росії заявило, що в ніч проти 30 серпня в Чорному морі знищили катери з українськими десантниками.

Спершу міноборони росії заявило, що приблизно о 0:00 літаком морської авіації знищили чотири військові катери з десантними групами ССО ЗСУ загальною чисельністю до 50 людей.

Пізніше окупанти заявили, що за допомогою Су-30 знищили один військовий катер ЗСУ з екіпажем на схід від острова Зміїний. Час, коли це сталося, не зазначали.

Російський Telegram-канал Baza заявив, що чотири катери з десантом ЗСУ намагалися висадитись у Криму. Але після підняття в повітря авіації, катери розвернулися назад.

Baza заявляє, що катери засікли за 100 кілометрів від Криму приблизно о 23:00 29 серпня. Через 45 хвилин цілі були приблизно за 60–70 кілометрів від берегової лінії. Тоді з військового аеродрому в Криму вилетів літак рф і завдав удару по катерах.

Після цього, як зазначається, катери розвернулись і почали йти у напрямку острова Зміїний. Однак один із катерів нібито був знищений.

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України не підтверджує ці заяви. Там відповіли, що «вірити росіянам — не поважати себе».

«”Минулої ночі близько 12 тисяч операторів 73 центру ССО України, озброєні бойовими дельфінами, кротами та шиншилами здійснили спробу десантування на кримське узбережжя. Противник здійснив контратаку бойовими бумерангами. Через це наші воїни були змушені запросити підтримку “Зірки смерті” та флоту галактичної імперії”. Десь так мало б починатися повідомлення ССО України, якби ми писали у стилі російського міноборони. Такий самий сенс мають сенс заяви росіян про знищення наших воїнів літаками у морі та багато інших», йдеться у повідомленні ССО ЗСУ.

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