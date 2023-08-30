В окупованій Кам’янці-Дніпровській БПЛА атакували «виборчу дільницю», де зібралися зрадники – багато поранених

В окупованій Кам’янці-Дніпровській СБУ за допомогою безпілотника вдарила по кадирівцям і колаборантам, які надумали проводити «вибори» на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Про подробиці операції, яку провели співробітники Служби безпеки України 29 серпня, пише Громадське з посиланням на власні джерела в СБУ, передає НСН.

Так, українські дрони відпрацювали по так званій виборчій дільниці у місті Кам’янка-Дніпровська Василівського району. Це відбулося в момент, коли там відбувався збір окупаційних «голів дільничних виборчих комісій» усього району.

Джерело стверджує, що в одному місці зібралися понад 30 колаборантів, яких охороняли російські військові, зокрема, кадирівці. Під час зборів вони хотіли організувати роздачу бюлетенів і кабінок для голосування.

Атака відбувалася у декілька хвиль, стверджує співрозмовник в СБУ. Її точні наслідки можна буде оцінити згодом, але вже зараз відомо про багато поранених.

Нині місто оточено російськими військовими, які активують свої засоби радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони тощо. Проте це не вплинуло на успішність спецоперації.

В Кам’янці-Дніпровській БПЛА атакували «виборчу дільницю» окупантів. Відео

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