В Україні побудують першу підземну школу – де саме і що відомо

В Україні побудують першу підземну школу. Заклад освіти, який відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд, з’явиться у Харкові.

Про це у Telegram повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає НСН.

Він акцентував, що інвестиції в освіту не скоротяться ні цього, ні наступного року, попри брак бюджетних коштів.

Харків продовжуватиме інвестувати в освіту. Ми ні на гривню не скоротимо видатки на освітянський напрямок як цьогоріч, так і наступного року, попри брак бюджетних коштів і доволі важке завдання збалансувати місцевий бюджет з урахуванням наявного дефіциту, пише Терехов.

Також очільник Харкова зазначив, що наявність у місті підземної школи дасть змогу тисячам дітей продовжити безпечне очне навчання навіть під час ракетних загроз з боку держави-терориста росії.

Нагадаємо, з початком нинішнього навчального року у Харкові запрацювала перша у світі школа в метро. Там навчається вже понад тисячу школярів. Всього сформовано 61 клас, хоча в планах влади їхню кількість збільшити до 68.

Для того, аби навчатися у підземці деякі діти пішли зі своєї школи. Таке тимчасове відрахування передбачає закріплення за дитиною її місця у школі, де вона вчилась попередньо, проте дає можливість офлайн відвідувати важливі предмети, розповіла керівниця міського департаменту освіти Ольга Деменко.

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