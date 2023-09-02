У Харкові 1 вересня презентували «метрошколу» – класи для навчання у метрополітені. Під землею навчатиметься понад тисяча школярів.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради, передає НСН.

Як розповів міський голова Ігор Терехов, у «метрошколі» облаштували кабінети для занять 60 класів

Повноцінно «метрошкола» почне роботу з понеділка, 4 вересня. Навчання буде організоване у дві зміни – з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00.

На станції метро дітей у супроводі педагога підвозитиме шкільний автобус. Для цього у Харкові розробили 34 маршрути.

За рахунок міського бюджету у метро для школярів буде організоване харчування. Також на станціях працюватимуть психологи та медики, які за потреби зможуть оперативно надати дітям необхідну допомогу.

Класи «метрошколи» обладнали системи рекуперації повітря, освітлення та звукоізоляції. Терехов запевнив, що у ДСНС схвалили навчання у підземці та надали відповідні дозволи.

«Такого досвіду немає у жодного міста у світі. Харків – перший! Щодо того, як діти приїжджатимуть і проводитимуть час, як вчителі працюватимуть з ними, ми все продумали. І з 4 вересня тут стартують заняття для більш ніж однієї тисячі дітей. Це перший крок, і коли батьки побачать, які умови тут створені, кількість охочих, я впевнений, зростатиме», зазначив Ігор Терехов.

“Метрошкола” у Харкові. Фото

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