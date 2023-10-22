В Україні з’являться нові купюри 20 гривень – коли чекати в обігу

В Україні вводять в обіг нові купюри 20 гривень за підписом нинішнього голови Нацбанку Андрія Пишного.

Про це НСН інформує з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Дизайн нової банкноти залишиться тим самим – який був затверджений у 2018 році.

У межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 20 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот Національний банк із 24 жовтня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 20 гривень зразка 2018 року – з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску, йдеться у повідомленні.

Новими купюрами поступово замінятимуть зношені, пошкоджені та застарілі “двадцятки”, які виводяться з обігу.

Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України, інформує НБУ.

В Україні вводять в обіг нові купюри 20 гривень. Фото

Нагадаємо, НБУ не став з 1 жовтня припиняти процес обміну ряду монет та купюр, випущених до 2003 року, як планувалося раніше. Йдеться про монети номіналів 1, 2, 5 та 25 коп. та банкноти у 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 грн.

Новий крайній термін для обміну перенесли – тепер це відбудеться через 3 місяці після скасування військового стану в Україні.

Втім, виведення цих монет та купюр з обороту, через який і почали проводити обмін, не скасовано – вони більше не є платіжним засобом. Обмін таких монет та купюр можна безкоштовно провести у НБУ чи уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ).

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