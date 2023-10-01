Обмін старих монет і банкнот після 1 жовтня – НБУ скасував своє рішення

НБУ скасував своє попереднє рішення, згідно з яким обмін старих монет і банкнот після 1 жовтня мав бути припинений. Строки обміну продовжено, передає НСН.

НБУ продовжив термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старого зразка, введених у обіг до 2003 року, що вилучаються з обігу та перестали бути засобом платежу.

Про це повідомляють у пресслужбі банку.

Завдяки продовженню терміну українці матимуть більше часу для обміну. Особливо це важливо для громадян, які були вимушені залишити свої домівки через війну або перебувають на тимчасово окупованій території, – йдеться у повідомленні

Як довго здійснюватиметься обмін монет і банкнот

Монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 календарних днів) після його припинення або скасування.

Таким чином всі громадяни, зокрема ті, які були вимушені залишити свої домівки через війну або перебувають на тимчасово окуповані території, матимуть більше часу для обміну.

Де здійснити обмін старих монет і банкнот

Обміняти такі монети та банкноти можна безкоштовно й без обмежень у підрозділах Національного банку у:

Києві: Контрактова площа, 2А;

Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;

Львові: вул. Коперника, 4;

Одесі: вул. Рішельєвська, 8;

Харкові: Театральна пл., 1;

Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.

А також у низці відділень уповноважених банків:

АТ «Ощадбанк»;

АТ КБ «ПриватБанк»;

АТ «Райффайзен Банк»;

АТ «ПУМБ».

Інформацію, в яких саме відділеннях та філіях можна здійснити обмін, дізнавайтеся на офіційних сайтах цих банків.

Обмін здійснюється на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет).

Скільки таких монет та банкнот залишається в обігу?

Станом на сьогодні в обігу ще залишається майже 7,2 млрд штук монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. Із початку вилучення їх з обігу здійснено обмін майже 220 млн штук таких монет.

Зокрема, упродовж останнього місяця обміняно понад 3 млн штук. Банкнот старого зразка, введених у обіг до 2003 року, залишається в обігу зовсім мало, близько 1,5% від загальної кількості усіх банкнот в обігу.

За 2020–2023 роки здійснено обмін 400 тисяч штук таких банкнот, зокрема 8,4 тисячі штук – упродовж вересня цього року.

НБУ нагадує, що з 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок не приймаються для готівкових розрахунків, вони перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу. Також з 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок та завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Це частина комплексного рішення з оптимізації Національним банком України номінального ряду банкнот та монет гривні, спрямованого на підвищення захисту і якості грошей та спрощення готівкових розрахунків.

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