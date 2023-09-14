Вже з 1 жовтня деякі гроші стануть недійсними – де ще можна обміняти

З 1 жовтня 2023 року деякі гроші стануть недійсними. Нацбанк повідомив адреси, за якими ще можна обміняти старі монети та банкноти.
Про це НСН повідомляє з посиланням на сторінку у Фейсбук Національного банку України.
Які гроші стануть недійсними з 1 жовтня
В НБУ зазначили, що йдеться про гроші старих зразків до 2003 року.
Будуть вилучені розмінні копійки номіналом:
- 1, 2, 5, 25 копійок.
Також перестануть приймати банкноти номіналом:
- 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 грн зразків до 2003 року всіх років випуску.
Який вигляд мають монети та банкноти, які вийдуть з обігу 1 жовтня. Фото
Де обміняти старі банкноти та монети
Обміняти гроші українці можуть до 30 вересня цього року. Якщо цього не зробити, то це надалі стане неможливо.
Здійснити обмін таких купюр можна:
1) в Національному банку України:
- Київ, Контрактова пл., 2А;
- Дніпро, вул. Воскресенська, 13;
- Львів, вул. Коперника, 4;
- Одеса, вул. Рішельєвська, 8;
- Харків, Театральна пл., 1;
- Хмельницький, вул. Володимирська, 91.
2) в уповноважених банках:
- Ощадбанк;
- ПриватБанк;
- Райффайзен Банк;
- ПУМБ.
Дізнатися інформацію, у яких відділеннях та філіях можливий обмін, можна на офіційних порталах вищевказаних фінустанов.
Здійснення обміну розмінних монет та банкнот на інші монети й банкноти всіх номіналів відбуватиметься без стягнення додаткової плати.
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