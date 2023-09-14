5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

16
Тег:
SocЕкономіка
16

Вже з 1 жовтня деякі гроші стануть недійсними – де ще можна обміняти

Журналіст
Вже з 1 жовтня деякі гроші стануть недійсними – де ще можна обміняти
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

З 1 жовтня 2023 року деякі гроші стануть недійсними. Нацбанк повідомив адреси, за якими ще можна обміняти старі монети та банкноти.

Про це НСН повідомляє з посиланням на сторінку у Фейсбук Національного банку України.

Які гроші стануть недійсними з 1 жовтня

В НБУ зазначили, що йдеться про гроші старих зразків до 2003 року.

Будуть вилучені розмінні копійки номіналом:

  • 1, 2, 5, 25 копійок.

Також перестануть приймати банкноти номіналом:

  • 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 грн зразків до 2003 року всіх років випуску.

Який вигляд мають монети та банкноти, які вийдуть з обігу 1 жовтня. Фото

Обмін старих банкнот

Де обміняти старі банкноти та монети

Обміняти гроші українці можуть до 30 вересня цього року. Якщо цього не зробити, то це надалі стане неможливо.

Здійснити обмін таких купюр можна:

1) в Національному банку України:

  • Київ, Контрактова пл., 2А;
  • Дніпро, вул. Воскресенська, 13;
  • Львів, вул. Коперника, 4;
  • Одеса, вул. Рішельєвська, 8;
  • Харків, Театральна пл., 1;
  • Хмельницький, вул. Володимирська, 91.

2) в уповноважених банках:

  • Ощадбанк;
  • ПриватБанк;
  • Райффайзен Банк;
  • ПУМБ.

Дізнатися інформацію, у яких відділеннях та філіях можливий обмін, можна на офіційних порталах вищевказаних фінустанов.

Здійснення обміну розмінних монет та банкнот на інші монети й банкноти всіх номіналів відбуватиметься без стягнення додаткової плати.

Раніше ми писали, які українські 5 копійок можна продати за чималі гроші і де це зробити.

Ще новини України: Абанк дарує 100 000 гривень за покупки в АТБ – умови акції

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у Телеграм

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×