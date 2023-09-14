Вже з 1 жовтня деякі гроші стануть недійсними – де ще можна обміняти

З 1 жовтня 2023 року деякі гроші стануть недійсними. Нацбанк повідомив адреси, за якими ще можна обміняти старі монети та банкноти.

Про це НСН повідомляє з посиланням на сторінку у Фейсбук Національного банку України.

Які гроші стануть недійсними з 1 жовтня

В НБУ зазначили, що йдеться про гроші старих зразків до 2003 року.

Будуть вилучені розмінні копійки номіналом:

1, 2, 5, 25 копійок.

Також перестануть приймати банкноти номіналом:

1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 грн зразків до 2003 року всіх років випуску.

Який вигляд мають монети та банкноти, які вийдуть з обігу 1 жовтня. Фото

Де обміняти старі банкноти та монети

Обміняти гроші українці можуть до 30 вересня цього року. Якщо цього не зробити, то це надалі стане неможливо.

Здійснити обмін таких купюр можна:

1) в Національному банку України:

Київ, Контрактова пл., 2А;

Дніпро, вул. Воскресенська, 13;

Львів, вул. Коперника, 4;

Одеса, вул. Рішельєвська, 8;

Харків, Театральна пл., 1;

Хмельницький, вул. Володимирська, 91.

2) в уповноважених банках:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

Дізнатися інформацію, у яких відділеннях та філіях можливий обмін, можна на офіційних порталах вищевказаних фінустанов.

Здійснення обміну розмінних монет та банкнот на інші монети й банкноти всіх номіналів відбуватиметься без стягнення додаткової плати.

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