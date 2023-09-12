Які українські 5 копійок можна продати за чималі гроші – фото монет

Деякі українські монети в 5 копійок можна продати за непогані гроші. Колекціонери готови платити за них тисячі гривень.
Подробиці розповідає НСН.
Так, монети різновиду 1.1Аак 1992 року, за даними фахівців ресурсу “Монети-ягідки“, можна продати за 4000-6000 грн. Відрізнити від інших монет їх можна за:
- середнім зубом тризубу – з потовщенням у верхній частині;
- одиницею в даті – вона з хвостиком;
- гроном №2 – у формі прямокутного трикутника.
- гуртом з великою насічкою.
“Через помилку на монетному дворі невелика кількість монет отримала велику насічку на гурті. Саме такі 5 копійок дорого купують нумізмати”, розповідають фахівці.
За 5 копійок 1992 року різновиду 2БАм можуть заплатити від 2500 до 3000 грн. Такі монети вирізняють:
- середній зуб тризуба – він гострий та вузький;
- одиниця у даті – без хвостика;
- гроно №2 – у формі тупокутного трикутника.
- гурт з дрібною насічкою.
А ось 5 копійок 1БАм 1996 року можна продати більш за 1000 грн.
“Тираж 5 копійок 1996 р. становив лише 5000 шт, тому монета рідкісна і має високу ціну”, пояснюють фахівці.
При цьому вони зазначають: 5 копійок із банківського набору коштують дорожче, ніж монети, які були в обігу.
“Щокращий стан, то більше буде охочих купити такий п’ятак”, підкреслюють нумізмати.
Монету 5 копійок 2001 року карбували спеціально для річних наборів Нацбанка України. Тираж становив всього 5000 штук.
Відомо лише один різновид 1ВАм з дрібною насічкою гурта.
Хоч монета карбувалась лише для колекційних наборів, проте на форумі ІТК стверджують, що іноді 5 копійок 2001 року знаходили в обігу. За таку монету можна виручити 1200 грн.
5 копійок 2003 року – обігова монета України. Відомо два різновиди, один з яких рідкісний, а інший звичайний. Великим тиражем карбували монети для обігу і обмеженим тиражем – для річних наборів. Згодом від річних наборів НБУ відмовився, а відкарбовані монети відправив в обіг.
Як відрізнити рідкісні 5 копійок 2003 р. від звичайних
5 копійок 2003 р. відрізняються по аверсу і реверсу. У звичайної монети розмір зображення на аверсі більший, ніж у рідкісної. Проте різниця непомітна для рядової людини. Простіше відрізнити цінні 5 копійок від звичайних по реверсу.
Зверніть увагу: у рідкісної монети вінок більш віддалений від канта, ніж у звичайної.
Рідкісна монета 5 копійок 2Вам може коштувати 1300 – 3000 грн.
Де монети в 5 копійок можна продати?
Цінні монети можна продати нумізматам при особистій зустрічі або через інтернет аукціони Віоліті, Crafta, Мегалот, форум ІТК. Перед продажем дізнайтесь у спеціалістів скільки коштує ваша монета.
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