Які українські 5 копійок можна продати за чималі гроші – фото монет

Деякі українські монети в 5 копійок можна продати за непогані гроші. Колекціонери готови платити за них тисячі гривень.

Подробиці розповідає НСН.

Так, монети різновиду 1.1Аак 1992 року, за даними фахівців ресурсу “Монети-ягідки“, можна продати за 4000-6000 грн. Відрізнити від інших монет їх можна за:

середнім зубом тризубу – з потовщенням у верхній частині;

одиницею в даті – вона з хвостиком;

гроном №2 – у формі прямокутного трикутника.

гуртом з великою насічкою.

“Через помилку на монетному дворі невелика кількість монет отримала велику насічку на гурті. Саме такі 5 копійок дорого купують нумізмати”, розповідають фахівці.

За 5 копійок 1992 року різновиду 2БАм можуть заплатити від 2500 до 3000 грн. Такі монети вирізняють:

середній зуб тризуба – він гострий та вузький;

одиниця у даті – без хвостика;

гроно №2 – у формі тупокутного трикутника.

гурт з дрібною насічкою.

А ось 5 копійок 1БАм 1996 року можна продати більш за 1000 грн.

“Тираж 5 копійок 1996 р. становив лише 5000 шт, тому монета рідкісна і має високу ціну”, пояснюють фахівці.

При цьому вони зазначають: 5 копійок із банківського набору коштують дорожче, ніж монети, які були в обігу.

“Щокращий стан, то більше буде охочих купити такий п’ятак”, підкреслюють нумізмати.

Монету 5 копійок 2001 року карбували спеціально для річних наборів Нацбанка України. Тираж становив всього 5000 штук.

Відомо лише один різновид 1ВАм з дрібною насічкою гурта.

Хоч монета карбувалась лише для колекційних наборів, проте на форумі ІТК стверджують, що іноді 5 копійок 2001 року знаходили в обігу. За таку монету можна виручити 1200 грн.

5 копійок 2003 року – обігова монета України. Відомо два різновиди, один з яких рідкісний, а інший звичайний. Великим тиражем карбували монети для обігу і обмеженим тиражем – для річних наборів. Згодом від річних наборів НБУ відмовився, а відкарбовані монети відправив в обіг.

Як відрізнити рідкісні 5 копійок 2003 р. від звичайних

5 копійок 2003 р. відрізняються по аверсу і реверсу. У звичайної монети розмір зображення на аверсі більший, ніж у рідкісної. Проте різниця непомітна для рядової людини. Простіше відрізнити цінні 5 копійок від звичайних по реверсу.

Зверніть увагу: у рідкісної монети вінок більш віддалений від канта, ніж у звичайної.

Рідкісна монета 5 копійок 2Вам може коштувати 1300 – 3000 грн.

Де монети в 5 копійок можна продати?

Цінні монети можна продати нумізматам при особистій зустрічі або через інтернет аукціони Віоліті, Crafta, Мегалот, форум ІТК. Перед продажем дізнайтесь у спеціалістів скільки коштує ваша монета.

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