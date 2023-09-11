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Економіка
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На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень – як вони виглядають (фото)

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На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)
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Ні для кого не секрет, що іноді монети продають дуже дорого. І колекціонери готові віддавати шалені гроші за справді цінні екземпляри. Журналісти НСН вирішили дізнатися, які ж найдорожчі монети продаються зараз в Україні. Для цього ми зазирнули на ОЛХ, де пропозицій досить багато. А деякі просто шокують своєю ціною.

Найдорожчим варіантом виявилися монети за 10 (!) мільйонів гривень. Їх намагається продати дехто Андрій. Оголошення розміщено 2 вересня. 10 000 000 гривень – саме таку ціну вказав продавець, уточнивши, щоправда, що вона договірна. Судячи з усього, за 10 мільйонів Андрій хоче продати не одну, а декілька монет. На фото можна розгледіти, що це гроші Росії, Радянського Союзу, а також Російської імперії різних років випуску.

Ось як вони виглядають.

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

Які ще продають монети на ОЛХ дорого

Трохи дешевше – за 3 мільйони гривень можна придбати оригінальні монети 138 року до нашої ери. Принаймні, у цьому запевняє продавець на ім’я Ольга.

Вона вказує, що монета з карбуванням ‘Імператор-Цезар, тіт – Елій Адріан, Антонін Август Пій та титулований ‘великий понтифік’ на звороті.

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

І зовсім дешево – усього лише за мільйон гривень продавці на ім’я Андрій і Умма намагаються продати українські монети номіналом 2 копійки 2007 і 2010 років випуску.

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

Така ж ціна у радянського рубля з Леніним 1970 року випуску. Продавець стверджує, що це одиничний екземпляр (дзеркальне поле), монета 100% оригінал, аналогів немає ні в підробках, ні в оригіналах. Реальному покупцю обіцяє знижку.

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

На ОЛХ продають монети за 10 млн гривень - як вони виглядають (фото)

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