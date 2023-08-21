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Оновлені плацкартні вагони від Укрзалізниці – як вони виглядають (фото)

Журналіст
Оновлені плацкартні вагони від Укрзалізниці – як вони виглядають
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Укрзалізниця оновила плацкартні вагони на маршруті “Київ-Чернівці”. Тепер там працюють нова система кондиціонування та вакуумні туалети.

Про це інформує НСН з посиланням на пресслужбу УЗ.

Як повідомляє перевізник, у результаті капітально-відновлювального ремонту на потужностях Укрзалізниці вагони на чернівецькому напрямку матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети та якісне індивідуально кероване освітлення.

“У розпал літнього сезону перевезень чернівецький напрямок стає більш збалансованим з точки зору цінової пропозиції, адже поєднує фірмові вагони для більш вибагливого пасажира та дешевші вагони для соціальних перевезень, у тому числі організованих груп дітей на планове оздоровлення”, йдеться в повідомленні.

Оновлені плацкартні вагони від Укрзалізниці – як вони виглядають (фото) 4

Оновлені плацкартні вагони від Укрзалізниці – як вони виглядають (фото) 3

Оновлені плацкартні вагони від Укрзалізниці – як вони виглядають (фото) 2

Оновлені плацкартні вагони від Укрзалізниці – як вони виглядають (фото)

Раніше ми писали, що УЗ призначає нові поїзди з Дніпра і Кривого Рогу.

Читайте ще: Пасажири Укрзалізниці мають право на послуги, про які мало хто знає

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