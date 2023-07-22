Укрзалізниця представила вагони для маломобільних пасажирів (фото)

Укрзалізниця презентувала пасажирські вагони для маломобільних пасажирів. Як вони виглядають

Укрзалізниця представила пасажирські вагони для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

Голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко зазначив, що у модернізованих електропоїздах є пандуси та встановлені інші елементи інклюзивності. У майбутні проекти вагонопасажирських вагонів далекого сполучення, які пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю, будуть інтегровані електрогідравлічні підйомники.

Укрзалізниця представила вагони для маломобільних пасажирів

У пасажирів з’явиться можливість можуть безпечно та комфортно підніматися з платформи будь-якої висоти до вагонів – за лічені хвилини. Це передбачено у рамках реалізації програми “Безбар’єрна залізниця”, яка спрямована на допомогу маломобільним пасажирам.

У період із 2021 по 2023 рік Укрзалізниця закупила 37 інклюзивних пасажирських вагонів.

Укрзалізниця пропонує безкоштовну послугу для маломобільних пасажирів

Деякі громадяни мають право на безкоштовну допомогу на вокзалі. Йдеться про людей похилого віку та пасажирів з інвалідністю, яким складно з валізами дістатися платформи, бо залізничні вокзали не обладнані належним чином.

“Працівники Укрзалізниці завжди можуть допомогти вам з посадкою або висадкою із/до поїзда на території України”, – зазначили в УЗ.

Замовити послугу з виклику вокзального помічника можна онлайн, за наступним посиланням.

Потрібно вказати дані про пасажира та вибрати вид потрібної допомоги зі списку: посадка у поїзд, висадка із нього чи обидві послуги. Також слід вказати тип допомоги – супровід для людей з вадами зору, візок або інше. Потрібно ввести інформацію про станцію, номер поїзда, вагон, місце та час надання допомоги.

Є можливість замовити послугу за телефоном: 0 800 503 111.

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