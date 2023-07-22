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Укрзалізниця представила вагони для маломобільних пасажирів (фото)

Журналіст
Укрзалізниця представила вагони для маломобільних пасажирів (фото)
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Укрзалізниця презентувала пасажирські вагони для  маломобільних пасажирів. Як вони виглядають

Укрзалізниця представила пасажирські вагони для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

Голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко зазначив, що у модернізованих електропоїздах є пандуси та встановлені інші елементи інклюзивності. У майбутні проекти вагонопасажирських вагонів далекого сполучення, які пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю, будуть інтегровані електрогідравлічні підйомники.

Укрзалізниця представила вагони для маломобільних пасажирів

Укрзалізниця представила вагони для маломобільних пасажирів

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У пасажирів з’явиться можливість можуть безпечно та комфортно підніматися з платформи будь-якої висоти до вагонів – за лічені хвилини. Це передбачено у рамках реалізації програми “Безбар’єрна залізниця”, яка спрямована на допомогу маломобільним пасажирам.

У період із 2021 по 2023 рік Укрзалізниця закупила 37 інклюзивних пасажирських вагонів.

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Укрзалізниця пропонує безкоштовну послугу для маломобільних пасажирів

Деякі громадяни мають право на безкоштовну допомогу на вокзалі. Йдеться про людей похилого віку та пасажирів з інвалідністю, яким складно з валізами дістатися платформи, бо залізничні вокзали не обладнані належним чином.

“Працівники Укрзалізниці завжди можуть допомогти вам з посадкою або висадкою із/до поїзда на території України”, – зазначили в УЗ.

Замовити послугу з виклику вокзального помічника можна онлайн, за наступним посиланням.

Потрібно вказати дані про пасажира та вибрати вид потрібної допомоги зі списку: посадка у поїзд, висадка із нього чи обидві послуги. Також слід вказати тип допомоги – супровід для людей з вадами зору, візок або інше. Потрібно ввести інформацію про станцію, номер поїзда, вагон, місце та час надання допомоги.

Є можливість замовити послугу за телефоном: 0 800 503 111.

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