Абанк дарує 100 000 гривень за покупки в АТБ – умови акції

Абанк проводить розіграш 100 000 грн серед своїх клієнтів за покупки в АТБ з карткою «АТБ».

Умови і період дії акції

Для участі в акції власник картки «АТБ» від Абанку має здійснити від 2 покупок на суму від 200 гривень з карткою в супермаркеті «АТБ», передає НСН.

Кожна покупка від 200 гривень братиме участь в розіграші, тому чим більше покупок, — тим більше шансів виграти.

Розіграш головного призу — 100 000 гривень — відбудеться 2 жовтня на офіційній сторінці банку в Instagram.

Акція діє з 5 по 30 вересня 2023 року.

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Як оформити картку «АТБ»

Для клієнтів, які ще не мають картки «АТБ», але бажають взяти участь, Абанк пропонує зручні канали для оформлення картки:

у мобільному застосунку А24 за декілька хвилин;

у будь-якому відділенні банку;

купивши картку на касі в магазині АТБ та активувавши її за інструкцією на упаковці.

Також за оформлення картки нові клієнти отримають приємний бонус у розмірі 50 грн. Для цього після оформлення картки достатньо зробити першу покупку в АТБ на суму від 100 грн.

Також щотижня в пʼятницю, суботу та неділю діє особлива акція «Міцні знижки» — це знижки до 40% на окремі товари тільки для користувачів картки «АТБ».

Про Абанк

Абанк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 3,1 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту.

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