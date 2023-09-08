Чи припинять виплати переселенцям, якщо не пройти ідентифікацію у банку

Чи припинять виплати переселенцям і пенсіонерам, які не пройдуть ідентифікацію в Ощадбанку. Зокрема, українців цікавить питання, чи потрібно всім її проходити.

Пояснення надала Наталія Єсіна, правозахисниця громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ), передає НСН.

Після зняття ковідних карантинних обмежень у переселенців, які отримують пенсію чи соціальну допомогу, було 60 днів для того, щоб звернутися до відділення Ощадбанку. Після 1 вересня 2023 року банківські рахунки клієнтів, котрі не звернулися, мали бути заблоковані у зв’язку з непроходженням ними ідентифікації.

Першоджерелом цієї інформації стали повідомлення про те, що Ощадбанк повертає обов’язкову ідентифікацію ВПО, які отримують пенсію чи соціальну допомогу.

Які терміни проходження ідентифікації

Клієнти, які мають пенсійну картку і електронне пенсійне посвідчення, проходять ідентифікацію раз на півроку. Ті клієнти, які отримують соціальні виплати, тобто адресну допомогу тощо, також проходять ідентифікацію раз на півроку. Ті клієнти, які мають звичайну картку, а не електронне пенсійне посвідчення, проходять ідентифікацію раз на три місяці.

Як відбувається процедура?

Переселенець, зареєстрований до 24 лютого 2022 року, має змогу звернутися у будь-яке відділення Ощадбанку по всій території України для проходження фізичної ідентифікації. При собі потрібно мати: паспорт громадянина України, основну картку або електронне посвідчення. Звернувшись до каси Ощадбанку і повідомивши касиру про необхідність проходження ідентифікації, далі слід зробити три кроки на вибір:

зняти гроші за допомогою введення ПІН-коду,

подивитися баланс за допомогою введення ПІН-коду,

змінити ПІН-код.

Чи втратять виплати ВПО, які не пройдуть ідентифікацію

Раніше цю процедуру було скасовано на період дії карантину через поширення COVID-19. Після офіційного завершення з 1 липня карантину в Україні проблеми з верифікацією стали знову актуальними, тож і з’явилась інформація про те, що ВПО можуть втратити виплати.

Дійсно, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №637 від 05.11.2014 року, пенсіонерам — внутрішньо переміщеним особам, які мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), та одержувачам соціальної (адресної) допомоги — внутрішньо переміщеним особам необхідно проходити фізичну ідентифікацію. Так звані «карантинні постанови» на певний час цю процедуру відміняли.

Зауважимо, що стосується це лише тих переселенців, які оформлювали пенсію та виплати на карти Ощадбанка, тобто ВПО «першої хвилі», адже ті, хто перемістився через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, мали можливість оформити допомогу чи пенсію на рахунок будь-якого банку.

Вже в липні пенсіонери-переселенці почали отримувати смс-повідомлення про необхідність відвідування філій банків, що стало предметом обговорення на Координаційному штабі з питань ВПО. В результаті було прийнято рішення про припинення Ощадбанком смс-розсилки та про продовження терміну ідентифікації для отримувачів пенсій (а для отримувачів допомоги її взагалі не застосовувати).

До 31 грудня виплати не зупинять

Урядовою постановою №837 від 08.08.2023 року до ПКМУ №637 були внесені зміни, відповідно до яких до 31 грудня 2023 року органи ПФУ та органи соцзахисту не припиняють виплати пенсій та соціальних виплат з підстав, передбачених ПКМУ №637, а Ощадбанк не зупиняє видаткові операції за рахунками одержувачів пенсії та соціальних виплат ВПО, взятих на облік до 24.02.2022 року та щодо яких до 31.12.2023 року проводиться фізична ідентифікація. Також цим документом розширюються можливості для фізичної ідентифікації, необхідної для продовження отримання соціальних виплат. Зокрема, можна буде проводити ідентифікацію особи з використанням відеоконференцзвʼязку, під час сеансу якого предʼявлятимуться документи, що посвідчують особу.

До фізичної ідентифікації також мають прирівнюватися:

авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія Підпис (Дія ID);

посвідчення закордонною дипломатичною установою України факту, що особа, яка проживає за кордоном, є живою.

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