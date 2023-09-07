Через російську агресію багато українців стали внутрішніми переселенцями і отримують виплати ВПО від держави. Як не втратити грошову допомогу і коли планують її збільшити, розповість НСН.

Чи підвищать виплати ВПО

Віцепрем’єр-міністрка – міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що в Україні планують збільшити суму грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб, пише sud.ua.

«Оптимізується процес виплат на предмет того, якщо в людини заробітна плата 50 тисяч гривень й більше, якщо людина може собі дозволити купити нову автівку, то 2 000 гривень від держави їй не так треба, як багатодітній сім’ї, мамі одинокій з дитиною. Ті, хто цього потребують, мають отримувати більше, бо все-таки 2 000 гривень – це дуже мало», зазначила Верещук.

Саме завдяки оптимізації витрат на соціальні виплати, уряд планує збільшити грошову допомогу для деяких переселенців. Її новий розмір поки що невідомий. Точніше можна буде говорити після затвердження бюджету на 2024 рік.

Який зараз розмір виплат для ВПО

З початку повномасштабного вторгнення, розмір виплат для переселенців не змінювався.

Сума виплат для ВПО зараз:

2 000 гривень – для дорослих осіб;

3 000 гривень – для дітей до 18 років та осіб з інвалідністю.

Перевірки переселенців. Що робити, щоб не втратити виплати

Нагадуємо, у серпні почалися перевірки фактичного місця перебування внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу на проживання від держави. Але не всі переселенці змогли її пройти, тому їх можуть позбавити грошової підтримки.

У Мінреінтеграції зазначають, що про таку перевірку мають повідомляти за 2 дні. Вона може проводитися на підставі:

інформації про реєстрацію осіб як внутрішньо переміщених у межах однієї територіальної громади;

отримання сповіщення від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських об’єднань чи фізичних осіб про зміну фактичного місця перебування ВПО;

результатів верифікації відповідно до критеріїв призначення зазначеної допомоги.

Для запобігання припиненню виплат ВПО у разі відсутності під час перевірки необхідно протягом 14 днів звернутися до управління соціального захисту населення (УСЗН). А якщо є обґрунтовані причини відсутності – протягом 30 днів надати УСЗН підтвердні документи.

Тож якщо ви змінили місце фактичного проживання чи контактний номер телефону або ж не вказали номер квартири, потрібно надати відповідну інформацію. Це можна зробити, звернувшись до УСЗН.

По всім питанням телефонуйте на гарячу лінію Нацсоцслужби за номером: (044) 289-87-89.

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