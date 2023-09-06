Гроші на оренду житла для ВПО – як отримати допомогу на Дніпропетровщині

Українці, які рятуються від війни на Дніпропетровщині, можуть отримати готівкою гроші на оренду житла.

Датська рада у справах біженців за підтримки Європейського Союзу надає цільову грошову допомогу ВПО для оренди належного житла, передає НСН.

Допомога надається переселенцям у Дніпропетровській області, а саме: у Кривому Розі, Жовтих Водах, Кам’янському, Новомосковську та Павлограді.

Який розмір допомоги

Розмір допомоги залежить від кількості членів сім’ї. Для 1-3 осіб – 6 500 грн на місяць, для 4 осіб – 7 тис. грн, для 5 та більше осіб – 8 500 грн.

При цьому виплата нараховується двома частинами у розрахунку на шість місяців оренди. Перша частина (за перші три місяці) протягом одного-двох тижнів після схвалення заявки (за наявністю договору оренди), а друга частина (за другі три місяці) через три місяці після виплати першої.

Друга частина може бути схвалена за дотримання заявником наступних критеріїв програми, а саме:

Співробітникам ДРБ буде надано доступ до орендованого житла.

Заявник може надати підтвердження оплати оренди (витяг з банку, квитанція про оплату із зазначенням призначення платежу).

Приклад розрахунку допомоги: сім’я із чотирьох осіб може отримати фінансову допомогу на оренду житла у розмірі 7 000 грн х 3 місяці = 21 000 грн (перша виплата) та 21 000 грн (друга виплата).

Хто може отримати допомогу

Гроші може отримати лише одна людина з усіх, хто проживає у помешканні.

Першочерговою цільовою групою програми є такі категорії громадян:

переміщені з районів обстрілів, населених пунктів у межах до 30 км від ліній протистояння або прикордонних з РФ та Білоруссю;

домогосподарства, чиє житло було значно пошкоджено або зруйновано внаслідок війни чи природного лиха після 24 лютого 2022 року;

новопереміщені переселенці (менше 60 днів).

Щоб отримати фінансову підтримку, потрібно відповідати хоча б одному з нижче перерахованих критеріїв:

домогосподарство вже орендує житло, але через низький доход та/або через зростання вартості оренди житла або через інші фактори вразливості зазнає труднощів із задоволенням інших базових потреб, що може призвести до виселення тощо;

домогосподарство має щонайменше одне джерело доходу, що дозволяє покрити основні його потреби.

Як гроші на оренду житла

Щоб отримати фінансову підтримку, необхідно заповнити та надіслати запит за цим посиланням.

У заявці вкажіть таку інформацію: ПІБ; вік; стать; номер телефону; поточне місце проживання; кількість членів домогосподарства; джерело доходу сім’ї тощо.

Важливо! Заповнення заявки на отримання допомоги ще не гарантує її отримання.

Кожен запит розглядатиметься окремо, в особистому порядку.

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