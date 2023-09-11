Україна повернула під контроль «вишки Бойка» у Чорному морі – ГУР про деталі операції (відео)

Україна повернула під контроль так звані вишки Бойка – газові та нафтові платформи в Чорному морі між Кримом та Одесою.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, передає НСН.

Росія окупувала ці бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

Розвідники розповіли, що провели унікальну операцію зі встановлення контролю над «вишками Бойка».

Зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годованець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш».

Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР, а також РЛС «Неву», що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.

Україна повернула під контроль «вишки Бойка». Відео

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