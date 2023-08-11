Росія завела всі свої ракетоносії в Чорному морі в пункти базування, але йде підготовка до нової атаки

Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. Про це розповідає НСН з посиланням на NV.

«Зараз у Чорному морі десять кораблів — прикордонних і суден забезпечення. Серед них ракетоносіїв немає. Учора був заведений у пункт базування підводний носій ракет», — пояснила вона.

Чи готують окупанти нову атаку – про ситуацію в Чорному морі розповіла Гуменюк

За словами Гуменюк, російські окупанти зараз проводять потужну повітряну розвідку, це може свідчити про підготовку до майбутніх атак.

«Ми спостерігаємо активність БПЛА та авіації. Цілком ймовірно, таким чином вони вишукують цілі для майбутніх ударів», — резюмувала вона.

4 серпня Новоросійськ Краснодарського краю РФ атакували два морські дрони. після цього з’явилося відео з великим російським десантним кораблем Оленегорский горняк, який сильно нахилився на лівий борт, що може свідчити про затоплення кількох відсіків. Судно відбуксирували в порт.

Також поблизу Кримського мосту прогриміли потужні вибухи. пошкоджень зазнав російський танкер Сіг,, який транспортував пальне для військ РФ. Судно почало тонути в Керченській протоці. На ранок у СБУ підтвердили спецоперацію з підриву російського танкера за допомогою надводного дрона.

Після цього Росія розосередила своє корабельне угруповання в Чорному морі, серед окупантів з’явилася «невелика паніка».

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