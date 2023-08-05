ВІДЕО МОМЕНТУ: У Чорному морі підбито російський танкер «Сіг» біля Кримського мосту (фото, відео)

Пізно увечері 4 серпня біля Кримського мосту пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що підбито російський танкер “Сіг”, передає НСН, посилаючись на низку джерел. Танкер Sig знаходився на якірній стоянці за 32 милі від Кримського мосту.

Після вибуху окупанти оголосили, що рук Кримським мостом перекрито. Згодом повідомили про підбиття танкеру «Сіг» внаслідо влучання дрону.

Про це повідомило, зокрема, російське пропагандистське ЗМІ РИА-Новости, посилаючись на Морський рятувально-координаційний центр.

Окупанти запевнили, що загрози затоплення судна немає, екіпаж перебуває на судні і нібито ніхто не постраждав.

А от в мережі повідомляється, що удар дрону припав на моторне та насосне відділення судна, яке в результаті повністю залило водою. Судячи із запису переговорів моряків Sig, танкер не може сам рухатися.

“Самі ми не можемо переміщатися без буксира. Машинне повністю затоплено”, – чутно на записі

Повідомляється, що на танкері перебувало 11 людей. У більшості з них садна від розбитого скла. Нафти на борту не було.

Відомо, що танкер «Сіт» доставляв авіаційне паливо з Криму до Сирії, за що США його включили до санкційного списку.

Джерела в СБУ повідомляють, що спецоперація проходила вже за класичним сценарієм: надводний дрон, 450 кг тротилу, вибух. Як результат – один з найбільш потужних нафтових танкерів рф (збудований в 2014 році, майже 5 тисяч тон) розпочав «отрицательное плавание» біля Кримського мосту.

У телеграм-каналах публікують фото і відео підбитого танкера.

У Чорному морі підбито російський танкер «Сіт»: фото, відео

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