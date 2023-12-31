Чи завдасть рф удару по Україні у новорічну ніч – Гуменюк оцінила ймовірність

Чи завдасть рф удару по Україні у новорічну ніч? Речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк висловила свою думку.

31 грудня, у ніч перед Новим роком, росія може вдарили по території України, використовуючи різні види атак – це можуть бути точкові удари, комбіновані атаки.

Як передає НСН, про це Наталія Гуменюк сказала в етері телемарафону.

В ОК “Південь” громадянам радять будь-що не панікувати й бути пильними. При цьому “тривожну валізку” слід мати напоготові та, за потреби, швидко йти в укриття.

“Не впадайте у паніку, адже паніка – це теж зброя ворога, тому вони і завдають потужних ударів по житлових будинках, щоб занурити людей у цей стан”, зазначила Гуменюк.

Вона наголосила, що треба розуміти, що ворог у новорічну ніч нікуди не зникне.

“Ворог може застосувати будь-які види атак, в тому числі мішаних, точкових. І пам’ятати, що тривожна валізка для укриття має бути напоготові”, резюмувала Гуменюк.

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