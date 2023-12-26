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Війна

Чи буде ракетна атака ворога на Новий рік: чого очікувати українцям – Гуменюк

ракетна атака ворога на Новий рік

Російські загарбники здійснили потужну повітряну атаку по Україні на Різдво, тож на Новий рік українцям теж варто бути напоготові. Про це на брифінгу заявила очільниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає НСН.

Чи буде ракетна атака ворога на Новий рік

“Ми перебуваємо у стані війни, ми знаємо, що підступний ворог може завдати ударів будь-коли, на будь-яких напрямках. Очевидним є те, що навіть Святий Вечір не зупинив, атаки були потужними. Тому треба бути напоготові, аби убезпечити себе. Якщо лунає сигнал повітряноої тривоги – не нехтувати”, – наголосила вона.

За словами Гуменюк, характерною рисої російських повітряних атак є те, що вони спрямовані переважно на цивільну інфраструктуру. Наприклад, у грудні під дроновими та ракетними ударами перебувала припортова інфраструктура, зерносховища, також пошкоджено дуже багато житлових будинків безпосередньо на прифронтових територіях.

“Дуже характерним є те що ворог дуже часто б’є по цивільних лікувальних закладах, зокрема Херсона. Це просто от такий великий пріоритет, зокрема, на Херсонщині – це для окупантів як обов’язкова програма”, – розповіла Гуменюк і додала, що для знищення лікарень та навчальних заклад ворог не шкодує навіть коштовних ракет.

Раніше ми писали: 2024 рік для України буде складнішим, за попередній: до чого готуватися українцям

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