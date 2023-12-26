Чи буде ракетна атака ворога на Новий рік: чого очікувати українцям – Гуменюк

Російські загарбники здійснили потужну повітряну атаку по Україні на Різдво, тож на Новий рік українцям теж варто бути напоготові. Про це на брифінгу заявила очільниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає НСН.

Чи буде ракетна атака ворога на Новий рік

“Ми перебуваємо у стані війни, ми знаємо, що підступний ворог може завдати ударів будь-коли, на будь-яких напрямках. Очевидним є те, що навіть Святий Вечір не зупинив, атаки були потужними. Тому треба бути напоготові, аби убезпечити себе. Якщо лунає сигнал повітряноої тривоги – не нехтувати”, – наголосила вона.

За словами Гуменюк, характерною рисої російських повітряних атак є те, що вони спрямовані переважно на цивільну інфраструктуру. Наприклад, у грудні під дроновими та ракетними ударами перебувала припортова інфраструктура, зерносховища, також пошкоджено дуже багато житлових будинків безпосередньо на прифронтових територіях.

“Дуже характерним є те що ворог дуже часто б’є по цивільних лікувальних закладах, зокрема Херсона. Це просто от такий великий пріоритет, зокрема, на Херсонщині – це для окупантів як обов’язкова програма”, – розповіла Гуменюк і додала, що для знищення лікарень та навчальних заклад ворог не шкодує навіть коштовних ракет.

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