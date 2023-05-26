Ракетний удар по Дніпру 26 травня – одна людина загинула, ще 15 поранені (фото, відео)

Російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по Дніпру вночі 26 травня. Ворог поцілив по медзакладу міста, внаслідок чого загинула людина, ще 15 – поранені.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає НСН.

«Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним. Ракетний удар по поліклініці в місті Дніпро. Станом на зараз одна людина загинула та 15 поранено. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби», написав він у телеграмі.

Про влучання у медзаклад раніше повідомляв очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що наразі відомо про двох поранених дітей.

«1 загиблий. 15 поранені. Серед них 2 дітей», написав він у телеграмі.

Ракетний удар по Дніпру. Відео – наслідки влучання ракети у поліклінику

Також під час нічної атаки російські війська ракетами і дронами атакували Дніпропетровщину. За даними місцевої влади, у Дніпрі у приватному домоволодінні виникла пожежа – пошкоджені два будинки та авто. Також сталася пожежа на двох приватних підприємствах, постраждала людина.

У ніч на 26 травня в Україні була оголошена повітряна тривога, яка тривала кілька годин. Російські військові вночі 26 травня випустили по Україні 17 ракет різних типів та 31 ударний безпілотник. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові знищили 10 ракет і 23 «шахеди».

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