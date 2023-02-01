У Приват24 з’явились нові функції – що додали

Державний ПриватБанк додав до мобільного додатку “Приват24” три нові функції.

Про це передає НСН з посиланням на пресслужбу фінустанови.

Так, у розділі “Карта” з’явилися адреси із відділеннями банків, які працюють під час блекауту.

Ця функція стане в нагоді під час відключення світла. Адже коли немає електроенергії, а треба терміново звернутися до банку, то перевірити наявність діючих відділень можна навіть не виходячи з дому. Це може значно заощадити час, який ви витратили б на пошук відділень по місту.

Крім того, в розділі “Гаманець” можна переглянути ліміти Нацбанку та провести моніторинг заставного майна, наприклад автомобіля.

Головною метою моніторингу заставного майна є встановлення його характеристик, умов зберігання та експлуатації вимог, які вказуються в договорі застави. Тепер все це можна перевірити онлайн.

У Приват24 з’явились нові функції

Також клієнти ПриватБанку в Приват24 можуть дізнаватися про різні ліміти від НБУ, наприклад, ліміт на зняття готівки, на купівлю валюти, на карткові розрахунки за кордоном, тощо.

Для перегляду виберіть картку в меню “Гаманець” – Налаштування – “Ліміти від НБУ.

Про всі зміни клієнти банку будуть отримувати онлайн-повідомлення, щоб завжди бути в курсі нововведень.

Джерело

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