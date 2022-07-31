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Хто може отримати міжнародну грошову допомогу в Україні через Приват24, Ощадбанк та Укрпошту

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Українці можуть отримути  міжнародну грошову допомогу. Отримувати додаткові виплати можуть соціально незахищені верстви населення та пенсіонери. Гроші надходять на банківські картки громадян. Для цього потрібно правильно вказати свої банківські реквізити в анкеті на отримання допомоги

Отримувачам міжнародної допомоги потрібно знати свої реквізити банківської картки у форматі IBAN. Для цього у Приват24 натисніть на свою картку для виплат. У верхньому правому натисніть на шестерню налаштувань та оберіть послугу “Реквізити рахунку”. Скопіюйте або перепишіть його. Реквізити починають з літер UA.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Хто може отримати міжнародну грошову допомогу в Україні через Приват24, Ощадбанк та Укрпошту

Отримати реквізити банку клієнти Ощадбанк також можуть через мобільний додаток Ощад24/7. Для цього потрібно зайти в Ощад24/7, натиснути на свою картку для виплат, потім – “Сервіси”, після чого “Платежі та реквізити”. Пенсіонери можуть звернутися до фахівців банку у відділення та попросити їх надати реквізити.

Кошти від міжнародних організацій можна отримати і при відсутності банківських карток. Наприклад, якщо пенсіонери отримували кошти у відділеннях “Укрпошти”, то у заявці вони можуть вказати “У мене немає банківського рахунка”, залишити свої паспортні дані, адресу проживання, і потім забрати виплати у найближчому до себе відділенні Укрпошти.

Грошова допомога буде наразовуватись як пенсія, але матиме позначку “Грошовий переказ”. Після надходження грошей на ім’я користувача працівники відділення сповіщають йому про це. Забрати гроші можна за наявності паспорта на пошті, або якщо людині важко пересуватися, гроші додому принесе листоноша.

Як українцям дізнатися IBAN, щоб отримати грошову допомогу

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