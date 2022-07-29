Як українцям дізнатися IBAN, щоб отримати грошову допомогу

Українці мають змогу отримати додаткову грошову виплату від міжнародних організацій через соціальну платформу єДопомога. Для цього необхідно знати свій IBAN. Розповідаємо що це і як дізнатися.

NNS раніше надавав покрокову інструкцію, як пенсіонерам отримати 6600 гривень через єДопомогу, де також треба вводити номер IBAN.

Що таке IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) – це міжнародний номер банківського рахунку, який складається з 29 символів. Його призначення – спрощення операцій між банками різних країн.

Як дізнатися IBAN?

Перший спосіб – піти до найближчого відділення банку, у якому у вас відкритий рахунок, і взяти потрібну інформацію там. Але нині цей спосіб вимагає часу і нервів.

Якщо ви клієнт Приватбанку, номер рахунку можна дізнатися:

У Приват24 (Обрати карту, натиснувши на її зображення –> Зайти в керування картою, натиснувши на «шестерню» вгорі екрану –> Обрати «Реквізити»).

У терміналі самообслуговування (меню «Мої налаштування» –> «Отримати реквізити»).

У банкоматі (меню «Інші операції» –> «Мої налаштування» –> «Ще налаштування» –> «Реквізити для поповнення картки»).

За телефоном служби підтримки 3700.

Для клієнтів Ощадбанку є такі способи:

У мобільному застосунку. Вам необхідно перейти до головного меню, клікнути на картку, обрати розділ «Інформація» і під рахунком буде зазначений ваш IBAN.

Щоб дізнатися свій IBAN через чат-бот, вам необхідно перейти на сайт та натиснути «Підтримка онлайн» та запитати свій IBAN.

Якщо у вас картка Альфа-Банку, IBAN можна дізнатися:

Зателефонувавши в контакт-центр: 0-800-507-044 .

. У одному з мобільних застосунків банку (Sense SuperApp, Alfa-Mobile Ukraine), обравши потрібний рахунок у розділі «Інформація» – «Реквізити».

Клієнти Райффайзен можуть знайти свій IBAN у мобільному застосунку, у меню «Рахунки».

Клієнти Промінвестбанку мають подзвонити за телефоном 0-800-21-51-61.

Клієнти Укргазбанку можуть дізнатися IBAN у мобільному застосунку Еко-бум 24/7, натиснувши на будь-який рахунок на головному екрані.

Клієнти monobank – у своєму застосунку mono натисніть на головному екрані “Поповнити свою карту», у меню “за реквізитами в Україні” затисніть поле IBAN.

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Допомогу можна отримати без банківського рахунку IBAN. Заявку на допомогу можна подати людям, які отримують пенсію чи соціальні виплати через відділення поштового зв’язку АТ «Укрпошта». Коли черга дійде до розрахункового рахунку у форматі IBAN, варто вказати «В мене немає банківського рахунку», далі – автоматично. Попередньо в заявці вказуєте власні паспортні дані та адресу проживання.

Допомога нараховується по принципу нарахування пенсії, тільки з поміткою «грошовий переказ» на найближче відділення поштового зв’язку АТ «Укрпошта».

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