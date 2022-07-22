Грошова допомога від міжнародних організацій під час війни: хто з українців може отримати, де подати заявку і які потрібні документи – розповідає NNS.

Міністерством соціальної політики України створена соціальна платформа єДопомога, яка надає можливість залишити заявку на фінансову підтримку від міжнародних організацій

Заявка на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій заповнюється і подається на інформаційній платформі єДопомога https://edopomoga.gov.ua.

Хто може отримати грошову допомогу?

Внутрішньо переміщені особи, які перебувають в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб; особи, які проживають/перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або таких, що знаходяться в зоні активних бойових дій України.

Які документи та дані знадобляться для заповнення заявки?

Збір даних передбачає надання вами відомостей про себе та членів сім’ї (дітей та недієздатних осіб), а саме:

ПІБ згідно з ідентифікаційним документом;

РНОКПП (ІПН)

Паспорт громадянина України, ID-картка, Посвідка на постійне або тимчасове проживання, Свідоцтво про народження дитини;

Адреси зареєстрованого та фактичного місця проживання;

Ваш номер телефону;

IBAN (необхідний для виплати допомоги на рахунок).

Як здійснюється виплата допомоги?

Платформа єДопомога збирає заявки на допомогу та за запитом Міжнародних організацій передає переліки заявників на допомогу за запитуваною категорією.

Ким здійснюється виплата допомоги?

Міжнародними організаціями.

Як швидко обробляється заявка на виплату?

Після того, як Міжнародна організація приймає рішення щодо фінансування визначеної категорії заявників на допомогу, відповідальні особи передають переліки заявників на допомогу. Міжнародна організація обробляє заявки згідно власних внутрішніх положень.

Куди звертатись для уточнення статусу заявки?

Ви можете дізнатись статус вашої заявки на цьому ж сайті.

Як дізнатись про нарахування виплати?

Вказавши IBAN вашого рахунку, ви можете самостійно перевірити надходження коштів на рахунок.

Зараз в Україні для різних категорій громадян є наступні види соціальної допомоги від міжнародних організацій:

Представництво дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ)

Категорія: Сім’ї з дітьми:

багатодітні родини, які мають 3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла 2 років;

які мають 2 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитину з інвалідністю

Територія: Вся територія України без «прив’язки» до статусу ВПО

Сума: 2220 грн на кожного члена сім‘ї до (не більше 5 осіб) максимально 33 300 грн

Строк: три місяці одним платежем

Кількість людей: на першому етапі 80 тисяч сімей

Обсяг коштів: $90 млн

Канал виплати: Уповноважені банки, які визначені ЮНІСЕФ

Гаряча лінія: 0800600017 (понеділок–п’ятниця з 8:00 до 22:00)

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН)

Категорія: Внутрішньо переміщені особи

Пріоритет – ВПО з числа осіб, які одержують пенсію до 3 000 грн.

Територія: Вся територія, але першочергово для ВПО з найбільш постраждалих регіонів Донецької Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей

Сума: 2220 грн на кожного члена сім’ї

Строк: щомісяця, протягом трьох місяців

Кількість людей: 200 тисяч осіб (з можливістю збільшення)

Обсяг коштів: 1,4 млрд грн

Канал виплати: Уповноважені банки, які визначені УВКБ ООН

Гаряча лінія: 0800307711 (понеділок–п’ятниця з 8:00 до 18:00)

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН)

Категорія: Внутрішньо переміщені особи за черговістю дати включення до бази даних

Територія: Вся територія, пріоритет – для ВПО з найбільш постраждалих регіонів Донецької Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей

Сума: 2220 грн на кожного члена домогосподарства, але не більш як для трьох осіб

Строк: щомісяця, протягом трьох місяців

Кількість людей: 500 тисяч осіб

Обсяг коштів: Понад 3 млрд грн

Канал виплати: Western Union

Гаряча лінія: 0800600122 (понеділок–п’ятниця з 8:00 до 18:00)

Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариство Червоного Хреста України (МЧКХ та ТЧХУ)

Категорія: Пріоритетною категорією визначено малозабезпечені сім’ї, у тому числі із числа ВПО.

Для подальшого узгодження:

Одинокі матері, які отримують допомогу на дітей;

Отримувачі допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

Особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу;

Отримувачі державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю;

Багатодітні сім’ї, які отримують допомогу дітям;

Непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату;

Отримувачі допомоги, які доглядають за хворою дитиною

Територія: Вся територія України, пріоритет – для ВПО з найбільш постраждалих регіонів Донецької Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей

Сума: 2500 грн на кожного отримувача

Строк: місяць (із можливістю подальшого збільшення тривалості надання допомоги)

Кількість людей: 960 тисяч осіб

Обсяг коштів: 2,4 млрд грн

Канал виплати: Приватбанк

Гаряча лінія: 0800332656 (понеділок–п’ятниця з 8:00 до 18:00)

Конфіденційний зворотній зв’язок: sos@redcross.org.ua

Загальний зворотній зв’язок: feedback@redcross.org.ua

Міжнародна організація з міграції (МОМ)

Категорія: Пріоритетною категорією визначено осіб з інвалідністю, у тому числі із числа ВПО. Для подальшого узгодження визначено такі категорії:

Одинокі матері/батьки, які отримують допомогу на дітей;

Отримувачі допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

Особи з інвалідністю;

Сім’ї з двома і більше дітьми;

Пенсіонери віком понад 65 років

Територія: Вся територія України, а також ВПО з визначених регіонів

Сума: 2220 грн на кожного члена сім’ї

Строк: щомісяця, протягом трьох місяців

Кількість людей: 100 тисяч осіб (з можливістю збільшення)

Обсяг коштів: 0,7 млрд грн

Канал виплати: Western Union або уповноважені банки, які визначені Міжнародною організацією з міграції (МОМ)

Гаряча лінія: +380952403511, +380674066327

Електронна адреса: kievtransparent@iom.int

RED ROSE CDS LIMITED

Категорія: На пілотній стадії стосовно 40 000 осіб, а саме:

внутрішньо переміщені особи пенсіонери та/або особи з інвалідністю.

Територія: Регіони, визначені Мінсоцполітики

Сума: 2220 грн на кожного члена сім’ї

Строк: щомісяця протягом трьох місяців з потенційним продовженням

Кількість людей: 40 тисяч сімей (заявок)

Канал виплати: Money Gram, уповноважені банки (визначає Red Rose)

19 липня команда платформи єДопомога повідомила, що провела ряд технічних робіт задля оновлення інформаційних баз та мінімізації технічних помилок, які були пов‘язані з недоліками в інформаційних реєстрах.

Також надали відповіді на найпоширеніші питання щодо статусу заявки при її перевірці на платформі єДопомога міжнародна, для того, щоб уникнути можливих непорозумінь.

Статус «Заяву прийнято» – це означає що вашу заяву прийнято і вона зараз знаходиться в переліку заяв, які успішно надійшли до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери Мінсоцполітики. Як тільки одна з міжнародних організацій звернеться щодо виплати категорії громадян, до якої ви відноситесь за соціальним статусом та географічною ознакою, ваші дані будуть передані їй для додаткової соціальної підтримки, про що ви будете напряму проінформовані нею. Статуси «Виплата членам вашій сім’ї вже відбулась від Всесвітня продовольча програма ООН» та «Виплата членам вашій сім’ї вже відбулась від Товариство Червоного Хреста України» означають, що хтось із вказаних в заявці членів вашої сім’ї вже отримав виплату. Якщо ця чи інша організація в майбутньому вирішить здійснити наступні виплати, то інформація буде доповнена. Звертаємо увагу на те, що інформація про здійснені виплати отримується від міжнародних організацій. Статуси «Інша Заявка члена вашої сім’ї знаходиться в очікуванні на виплату від міжнародної організації RED ROSE CDS LIMITED» та «Інша Заявка члена вашої сім’ї знаходиться в очікуванні на виплату від міжнародної організації Управління Верховного комісара ООН у справах біженців» – ці статуси означають, що в заяві, яка подана через платформу єДопомога міжнародна, особа/особи є в реєстрах, вже переданих до міжнародної організації.

Важливо: При статусі «Заяву прийнято» заявник може відкликати свою заяву та подати її повторно. Ця можливість може бути корисною, якщо був зазначений невірний IBAN або взагалі не зазначений, а також якщо були допущені інші помилки або не вся інформація введена.

Фото: УНІАН