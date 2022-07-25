Українці можуть оформити виплати за 9 програмами, як отримати від 2000 гривень на людину.

Про це NNS інформує з посиланням на Технофан.

Багато громадян заплутались в тому, де та яку допомогу вони зможуть отримати. Мова піде про громадян з офіційним статусом ВПО.

Стандартна допомога становить 2000 гривень для дорослих та 3000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю. Для її отримання спочатку необхідно отримати офіційний статус внутрішньо переміщеної особи. Це ви можете зробити, звернувшись до ЦНАП або до управління соціального захисту. Крім того, отримати статус переселенцям та допомогу можна в державному порталі «Дія».

Допомогу зможуть отримати внутрішньо переміщені особі та українці, які залишилися без житла через військові дії, а саме їхні будинки були зруйновані і не підлягають відновленню та ремонту.

Також переселенці можуть отримати допомогу і від міжнародних організацій. Зазначається, що розмір таких виплат становить від 2200 до 2500 гривень. Зокрема, від ООН розмір виплат становить 2220 гривень на кожного переселенця протягом 3 місяців.

Подати заяви зможуть:

домогосподарства, яке ведеться однією людиною, тобто не повна сім’я, в якій є 2 і більше дітей віком до 18 років, або люди похилого віку;

особи старші 60-річного віку, які є головами домогосподарств, а також ті літні громадяни, з якими проживають діти віком до 18 років.

домогосподарства, де є люди з інвалідністю.

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу, а також дітьми, які були розлучені з батьками.

Всесвітня продовольча програма ООН надає допомогу у розмірі 2220 гривень протягом 3 місяців. Майте на увазі, що допомогу максимум можна оформити на 3 члени сім’ї, тобто одна сім’я на місяць може отримувати не більше 6660 гривень.

2220 гривень протягом 3 місяців також виплачує ЮНІСЕФ, дитячий фонд ООН. Кошти отримати можна на 5 членів сім’ї, тобто сума допомоги становитиме 11100 гривень.

Місія Міжнародного Червоного Хреста в Україні та Товариство Червоного Хреста України разом із Міністерством соціальної політики України надає допомогу у 2500 гривень.

МОМ, Міжнародна організація з міграції, надає допомогу у розмірі 2220 гривень на особу на місяць. Виплачується також протягом 3 місяців.

Агентство з питань технічного співробітництва та розвитку, яке надає допомогу у розмірі 2220 гривень на місяць на особу. Допомогу видають одним платежем за 3 місяці, тобто її розмір становитиме 6660 гривень на особу.

Естонська рада з питань біженців разом з благодійним фондом ” Єдність за майбутнє” надає допомогу у розмірі 2220 гривень на особу протягом 3 місяців. Надана допомога може бути максимум на 5 членів сім’ї та складати загалом 11100 гривень.

Чеська гуманітарна організація “Людина в біді”, надає допомогу у розмірі 2220 гривень на місяць на особу протягом 3 місяців.

Норвезька рада у справах біженців поки що призупинила допомогу. Міжнародна організація з надання допомоги та відновлення ZOA також на сьогодні призупинила виплати.

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