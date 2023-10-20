У найстаршої матері України суд відібрав дитину – подробиці

Новозаводський районний суд Чернігова 20 жовтня ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у найстаршої матері України Валентини Підвербної. Жінку, яка народила дитину у 65 років, звинувачували у домашньому насильстві.

Справу слухали у закритому режимі. Про це Суспільному повідомила прессекретарка Новозаводського районного суду Тетяна Андрушко, передає НСН.

«Дійсно сьогодні було розглянуто справу про відібрання дитини у Валентини Підвербної. Засідання проходило у закритому режимі. Оголошена вступна та резолютивна частина рішення, згідно якої ухвалено відібрати малолітню дитину від матері, без позбавлення батьківських прав. До досягнення малолітньою дитиною 14-річного віку, тобто строком до 23 лютого 2025 року», зазначила Тетяна Андрушко.

Підвербна була на засіданні, але коментувати рішення відмовилась. Її адвокат зазначив, що вони ще не вирішили, чи подаватимуть апеляційну скаргу. На це вони мають 30 днів.

Що передувало?

У квітні виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що дитина у соцмережі поскаржилася на матір і просила допомоги. Дівчинка під час спілкування із соцпрацівниками та поліцією попросила забрати її від матері.

У дописі в Instagram, ймовірно, від доньки Валентини Підвербної Анни, йшлося, що її мати знущалася з неї фізично та психологічно. Зокрема, била, кричала, цькувала та забороняла митися, писало «Суспільне».

У поліції казали, що дитина проживає в неналежних санітарно-гігієнічних умовах та зазнає домашнього насильства. Проти матері порушили справу.

Згодом виконавчий комітет Чернігівської міськради вилучив дівчинку від матері та помістив до лікарні. Потім її перевели до центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Раніше Новозаводський районний суд Чернігова розглядав інші справи Валентини Підвербної — щодо неналежного виконання батьківських обов’язків та вчинення домашнього насильства проти її доньки. Обидві справи закрили.

До цього на початку березня 2023 року суд закрив ще одну адміністративну справу про невиконання Підвербною обов’язків щодо виховання дітей.

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