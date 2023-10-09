У Кривому Розі “мати” зґвалтувала 2-річну доньку і розбещувала 1-річну – прокуратура

У Кривому Розі “мати” зґвалтувала 2-річну доньку і розбещувала 1-річну. Над дітьми жінка знущалася разом із співмешканцем. Про це повідомила повідомила прокуратура, передає НСН.

За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури повідомлено про підозру співмешканцям за фактами вчинення кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх дітей (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).

За даними слідства, мати та її співмешканець, перебуваючи за місцем проживання, розбещували 1-річну доньку. Також встановлено факт зґвалтування підозрюваною іншої 2-річної доньки.

Свої неправомірні дії вони фіксували на мобільний телефон.

Під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваних було вилучено мобільні телефони.

Правоохоронці затримали їх у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі затриманим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 2 млн 13 тис грн.

Троє дітей підозрюваної знаходяться під наглядом медичних працівників. Органами опіки та піклування вирішується питання щодо їх подальшого влаштування.

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