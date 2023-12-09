У Києві демонтували пам’ятник Миколі Щорсу (фото)

У Києві 9 грудня демонтували пам’ятник Миколі Щорсу — одному з командирів більшовиків під час радянсько-української війни 1917 — 1921 року.

Про це повідомив журналіст hromadske з місця події, передає НСН.

Процес демонтажу розпочався о сьомій годині ранку 9 грудня і тривав шість годин. Спершу на кінній статуї закріпили стропи, потім спробували підпиляти основу, однак вона виявилася забетонована. В результаті скульптуру змушені були зрізати болгаркою на рівні копит коня.

Вага кінної статуї складає 8 тонн. Поки що її планують зберігати на території поруч із Музеєм авіації.

Пам’ятник Миколі Щорсу було встановлено в Києві 30 квітня 1954 року на бульварі Тараса Шевченка неподалік метро «Університет». Приводом для встановлення стало відзначення 300-річчя Переяславської ради.

Перед тим на місці пам’ятника Щорсу в 1872–1926 роках був пам’ятник будівничому залізниці в Києві Олексію Бобринському — зовсім поруч розташований центральний вокзал Києва.

Перший президент України Леонід Кравчук неодноразово заявляв, що в студентському віці позував для цього пам’ятника в ролі Щорса.

Висота статуї — майже 14 метрів, ще на 6,5 метрів підіймається гранітний постамент, на якому стоїть кінна статуя. Сам постамент прикрашений карнизом і барельєфами із зображеннями епізодів Радянсько-української війни.

Авторами монумента є скульптори Михайло Лисенко, Микола Суходолов, Василь Бородай та архітектори Олександр Власов і Олексій Заваров.

Після Революції гідності пам’ятник Щорсу кілька разів намагалися знищити або пошкодити. 24 серпня 2016 року представники «Руху ОУН» Миколи Коханівського намагалися демонтувати пам’ятник. Крім того, у березні 2017 року невідомі пошкодили передню ногу коня.

Микола Щорс — радянський військовий діяч, один із військових командирів більшовиків під час війни 1917-1921 років. Він боровся за радянську владу і воював проти Української Держави й Української Народної Республіки. Учасник червоногвардійських повстанських формувань.

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