Несподівана знахідка на Хортиці, якій можуть бути тисячі років (фото, відео)

Несподівана знахідка на Хортиці, яку нещодавно виявили, може бути 100-, а то й 1000-річної давнини.

Про це розповів запорізький історик Олег Власов, передає НСН з посиланням на Суспільне.

У Запоріжжі на острові Хортиця виявили стародавню печеру завглибшки до трьох метрів. За словами історика, грот знаходиться у скелі Мавпа та мало кому відомий. Про його існування він дізнався нещодавно з відео невідомого блогера:

“Ця печера, як і деякі інші знахідки, особисто для мене були абсолютно несподівані. Я бував у цьому місці сотні разів і жодного разу не звертав уваги на отвір, який видно у цій скелі, це один із входів у цей грот, я і подумати не міг, що тут щось таке є”.

За словами історика, печері може бути сотні, а то й тисячі років:

“Вона утворилася в розломі скель, які від ерозії, або від якогось сильного землетрусу, який у прадавні часи, можливо, тут бував”.

Олег Власов переконаний, що в подальшому грот можна буде внести до майбутніх туристичних мап:

“Я думаю, що якщо буде створюватися якась туристична карта чи схема, то вона потрапить туди, вона потрапить у тексти пішохідної екскурсії”.

Несподівана знахідка на Хортиці. Відео

Раніше ми писали, що біля Хортиці після руйнування Каховської ГЕС знайдено понад 2 тис артефактів, деяким 9 тисяч років.

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