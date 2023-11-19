5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
SocЗапоріжжяІсторія

Несподівана знахідка на Хортиці, якій можуть бути тисячі років (фото, відео)

Журналіст
Несподівана знахідка на Хортиці, якій можуть бути тисячі років (фото, відео)1
фото Суспільне
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Несподівана знахідка на Хортиці, яку нещодавно виявили, може бути 100-, а то й 1000-річної давнини.

Про це розповів запорізький історик Олег Власов, передає НСН з посиланням на Суспільне.

У Запоріжжі на острові Хортиця виявили стародавню печеру завглибшки до трьох метрів. За словами історика, грот знаходиться у скелі Мавпа та мало кому відомий. Про його існування він дізнався нещодавно з відео невідомого блогера:

“Ця печера, як і деякі інші знахідки, особисто для мене були абсолютно несподівані. Я бував у цьому місці сотні разів і жодного разу не звертав уваги на отвір, який видно у цій скелі, це один із входів у цей грот, я і подумати не міг, що тут щось таке є”.

Несподівана знахідка на Хортиці, якій можуть бути тисячі років (фото, відео)

За словами історика, печері може бути сотні, а то й тисячі років:

“Вона утворилася в розломі скель, які від ерозії, або від якогось сильного землетрусу, який у прадавні часи, можливо, тут бував”.

photo 2023 11 18 19 24 06

Олег Власов переконаний, що в подальшому грот можна буде внести до майбутніх туристичних мап:

“Я думаю, що якщо буде створюватися якась туристична карта чи схема, то вона потрапить туди, вона потрапить у тексти пішохідної екскурсії”.

photo 2023 11 18 19 24 07

Несподівана знахідка на Хортиці. Відео

Раніше ми писали, що біля Хортиці після руйнування Каховської ГЕС знайдено понад 2 тис артефактів, деяким 9 тисяч років.

Ще новини України: На дні Каховського водосховища виявили «мусульманську Атлантиду»

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×