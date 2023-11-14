На дні Каховського водосховища виявили «мусульманську Атлантиду»

На дні Каховського водосховища археологи виявили «мусульманську Атлантиду», передає НСН.

Підрив російськими окупаційними військами греблі Каховської ГЕС призвів до зміління, а згодом і до зникнення водосховища. Внаслідок цього величезні площі, що були під водою, стали доступні для дослідження археологами та істориками.

Починаючи від XIV й до середини XVIII ст. на території майбутнього водосховища та прилеглих земель послідовно існували мусульманські держави: Золота Орда та Кримське ханство, пише islam.in.ua.

Перед побудовою Каховської ГЕС на початку 1950-х років археологічні розкопки в цьому районі провадили лише епізодично й на невеликих ділянках, а після заповнення водосховища вони стали майже неможливі.

Наприкінці червня 2023 року українські археологи розпочали вивчення доступних ділянок колишнього Каховського моря.

За словами співробітника заповідника «Хортиця» Олега Власова, на Великому Лузі знаходився центр володінь відомого еміра Мамая, який жив у середині-другій половині ХІV століття.

А столиця цього еміра Мамая знаходилася якраз на території Великого Лугу, який тоді називався Мамаєв Луг. І ще декілька різних топонімів у цих місцях пов’язані з Мамаєм, наприклад, річка Мамай-Сурка, Мамаєве городище, каже Власов.

У 1953 році археолог Василь Довженок розкопував татарське городище, яке пов’язують зі згадуваним в історичних джерелах містом Мамай-Сарай, тобто палац Мамая. Тут знайшли мечеть, лазні, будинки простолюду, а навкруги міста – сліди понад півтора десятки осель часів Золотої Орди. Це були якби заміські дачі чи то вілли, де жили представники знаті.

Пізніше більша частина цієї території опинилася під водою. Лише в районі урочища Кучугури збереглися фрагменти міської забудови. Саме там у 1964–1965 роках зусиллями краєзнавця Володимира Шовкуна знайдено 3700 золотоординських монет ХІV–ХV століть.

А в 1977–1981 роках була експедиція Запорізького краєзнавчого музею під керівництвом Георгія Шаповалова в урочище Малі Кучугури. Там також було знайдено багато цікавий артефактів.

Звісно, повноцінні розкопки та вивчення пам’яток ісламської цивілізації стануть можливі аж після припинення бойових дій, але вже зрозуміло, що дно колишнього Каховського водосховища — це своєрідна «мусульманська Атлантида», і її таємниці ще мають розгадати науковці.

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