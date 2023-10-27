Понад 2 тис артефактів знайдено біля Хортиці після руйнування Каховської ГЕС – деяким 9 тисяч років

Понад 2 тис артефактів знайдено біля Хортиці після руйнування Каховської ГЕС. Частину з них представлено на виставці у національному заповіднику, «Хортиця», а згодом їх планують використати для реекспозиції музею запорозького козацтва.

Про це пише «Радіо Свобода», передає НСН.

Понад 2 тис артефактів знайдено біля Хортиці

Працівниками Національного заповідника «Хортиця» виявили понад 2 тисячі археологічних артефактів біля острова Хортиця через падіння води, яке відбулось внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Про це повідомили 26 жовтня представники заповідника під час відкриття виставки, на якій представлені зроблені ними знахідки.

«Наразі до фондозбірки національного заповідника «Хортиця» після падіння рівня Каховського водосховища передано вже більше ніж 2 тисячі предметів. Частина предметів є в опрацюванні нашим співробітники – до фондозбірки не передані, а саме опрацьовуються. В основному це фрагменти кераміки, предмети з кременю, предмети з металу. Робота продовжується і буде тривати постійно, оскільки територія достатньо велика. По-друге, однозначно змінюється рельєф після дощів, після розмивання узбережжя. Відповідно співробітники задіяні в археологічній експедиції обстежують узбережжя. Часто буває таке, що крупногабаритні предмети оголюються, де буквально вчора обходили і нічого не було. Дуже яскраво це видно при виявлені нових човнів, особливо човнів-довбанок», – розповідає т.в.о. генерального директора заповідника «Хортиця» Світлана Охріменко

Наразі представники заповідника презентували лише частину своїх знахідок на спеціальній виставці. Це предмети різних габаритів, що датуються, починаючи від 7 тисячоліття до нашої ери і закінчуючи добою козацтва.

Особливістю експозиції є те, що частина знахідок з неї була виявлена археологами буквально один-два тижні тому. До таких, наприклад, належить бронзовий кинджал доби пізньої бронзи, 2 тисячоліття до нашої ери.

«Взагалі метал на пам’ятках доби пізньої бронзи зустрічається дуже рідко. Якщо кераміки дуже багато, то такі бронзові речі були фактично як золото на той час. Тому кожна знахідка з таких унікальна. Аналогічний кинджал було знайдено в 2004 році на острові Хортиця, де у нас зараз побудований новий міст. Бронзові знахідки дуже-дуже рідкісні. У нас на сьогоднішній день в колекції заповідника нараховується три кинджали, два серпи і прикраси», – розповідає старший науковий співробітник заповідника «Хортиця» Тетяна Шелеметьєва

Всі представлені на виставці експонати у національному заповіднику «Хортиця» планують використати згодом для реекспозиції музею запорозького козацтва.

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