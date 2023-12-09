Закриття метро у Києві – як зміниться організації дорожнього руху в столиці

Через закриття метро у Києві запроваджують зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг.

Як передає НСН, про це 9 грудня повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко після засідання Державної комісії ТЕБ та НС.

Він зазначив, що через закриття деяких станцій підземки основне навантаження із перевезення громадян припаде на наземний громадський транспорт. Відповідно, його стане більше, тож дорожній рух може значно ускладнитися.

«Тому вніс пропозицію, яку підтримали під час засідання Комісії: впроваджуємо зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці», зазначив міністр.

Які зміни очікуються

Зі слів Клименка, у Києві:

збільшать пропускну спроможність громадського транспорту;

відрегулюють хронометраж перемикання сигналів світлофора;

перенесуть для зручності зупинки громадського транспорту;

змінять деякі дорожні знаки;

патрулі працюватимуть у посиленому режимі.

«Детальніше про зміни розкажуть у Департаменті патрульної поліції. Обовʼязково детально анонсуємо всі нововведення, які, переконаний, попередять транспортний колапс у столиці», додав Клименко.

Закриття метро у Києві – що відомо

Рух поїздів від станції метро «Деміївська» (включно) до «Теремків» припинять на час ремонту перегінного тунелю. Орієнтовно, ремонт триватиме 6 місяців. Поїзди синьою гілкою курсуватимуть лише між станціями «Героїв Дніпра» та «Либідська» (вона буде кінцевою). Працюватимуть дублювальні маршрути наземного транспорту. Подробиці читайте ТУТ.

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