У Криму дівчата танцювали під хіт Сердючки “Ще не вмерла Україна”, їх змусили вибачатися (відео)

У Криму дівчата-аніматори танцювали під хіт Сердючки “Ще не вмерла Україна”, за це їх змусили вибачатися і співати про путіна.

У тимчасово окупованій росіянами Алушті в аквапарку аніматорки танцювали і підспівували під пісню Вєрки Сердючки “Гуляночка” зі словами “Ще не вмерла Україна”, передає НСН.

Спершу ролик опублікував Telegram-канал “Кримський СМЕРШ”, який регулярно розповсюджує особисті дані людей, які виступають проти війни та підтримують Україну. Також там опиняються кримчани, які користуються кольорами прапора України чи просто виконують українські пісні.

Того ж дня окупанти опублікували відеозвернення аніматорів, яких змусили просити вибачення за танець.

“Мы поддерживаем нашего президента владимира владимировича и всех бойцов, которые сейчас находятся на войне”, кажуть дівчата на відео.

Їх також змусили заспівати такі рядки: “владимир путин – молодец. Политик, лидер и борец!”.

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