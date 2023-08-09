Після того, як ЗСУ щільно взялися за мости у Херсонській області поблизу Криму, а також трохи наблизили до ідеалу Керченський міст, життя ускладнилося не тільки у окупантів на півдні, яким тепер складніше переправляти техніку, а і у тих російських туристів, які все ще зважуються відпочивати на анексованому півострові. У мережі, зокрема, з’явилося відео, як вони блукають в районі Каланчака, виїжджаючи з Криму.

Відео оприлюднили російські пропагандисти, бідкаючись з приводу стану дороги, якою доводиться їздити загарбникам після того, як Кримський міст трохи втомився і російська влада рекомендує користуватися так званим «сухопутним коридором». Тобто їхати з Росії в Крим доводиться через три українські області: Донецьку, Запорізьку і Херсонську. На території яких тривають бої і які регулярно обстрілюються. І якщо ще недавно можна було потрапити до Криму через Чонгар, то тепер – зась. Там міст теж втомився. І транспорт пускають через Армянськ.

Такий же шлях треба подолати і тим, хто тікає з півострова під час «гарячого сезону», влаштованого ЗСУ.

У Херсонській області туристи на власних автомобілях блукають у пошуках виїзду на Армянськ. У тому районі ще під час відходу ЗСУ підірвали частину мостів, було наведено понтони, потім вже ЗСУ завдали кілька ударів, розбомбивши автомобільні мости через канали. Потім через обстріл та пошкодження закрили міст на Джанкой. Тепер через сухопутний коридор люди доїжджають до Джанкоя і там розвертають їх на Армянськ. І вони прокладають у навігаторі шлях і їдуть трасою на Чаплинку, логічно очікуючи, що вони зрізають шлях кілометрів у 100. По факту вони опиняються на вбитій трасі, без будь-яких вазівників, з підірваними мостами. Навертають кола по спеці +39 градусів у пошуках виїзду на трасу на АПП «Армянськ» – бідкаються окупанти

Ну, що тут можна додати? Все вже сказано раніше – не х@й шастати. А далі буде ще краще і на загарбників чекає багато приємного. Ось і зараз, під час написання цієї новини, у Джанкої лунають вибухи…

Російські туристи блукають в районі Каланчака: відео

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