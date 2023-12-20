Рано-вранці 20 грудня у Криму лунали вибухи. За даними росЗМІ, на півострові були атаковані Центр дальнього космічного зв’язку Повітряно-космічних сил рф та військова частина.

Як передає НСН, про це пише Telegram-канал Astra із посиланням на джерела.

Канал «Крымский ветер» повідомляв, що близько опівночі було чутно вибухи з боку Перевального, де дислокується 126 бригада берегової оборони ЧФ рф. Близько 4-ї ранку вибух чули у районі Євпаторії, а через годину — у районі Красноперекопська.

За даними Astra, одразу дві атаки було здійснено по військових частинах рф. Як зазначається, перша атака відбулася близько 4 ранку в Алушті. Щонайменше три прильоти зафіксовані по території військової частини №28735 прикордонної служби ФСБ, яка розташовується у селі Сонячногірське.

За даними Astra, унаслідок атаки одного службовця ФСБ було поранено. Також пошкоджено антену супутникового зв’язку.

Наступна атака, за даними Astra, була здійснена о 5-й ранку по Центру далекого космічного зв’язку у селі Вітіно Сакського району. Як зазначається, по території центру було зафіксовано щонайменше 2 прильоти та пошкоджено 1 одиницю військової техніки. Постраждалих немає.

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