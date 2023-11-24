Що буде, якщо військовий самовільно покине військову частину: пояснення адвоката

Наразі багато чоловіків та жінок перебувають на фронті. Однак після тривалого терміну у деяких військових може з’явитися ідея самовільно залишити частину. Адвокат Василь Остропольський розповів про наслідки СЗЧ, передає НСН.

Що буде, якщо військовий самовільно покине військову частину

За словами адвоката, військовозобов’язаного, який самовільно залишив частину, чекає:

відкриття кримінального провадження;

оголошення в розшук;

затримання;

обрання запобіжного заходу (тримання під вартою);

суд;

ухвалення вироку (обвинувального чи виправдовувального).

У Кримінальному кодексі України це передбачено ст. 407 (Самовільне залишення військової частини або місця служби) та ст. 408 (Дезертирство).

“Самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин, вчинені в бойовій обстановці, а так само ті самі дії тривалістю понад три доби, вчинені в умовах воєнного стану, — караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років”, — йдеться у статті 407 КК України.

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