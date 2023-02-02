Ціни на продукти не зможуть різко зрости у лютому у декілька разів, вважає аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

Він додає, що такий варіант буде можливий, якщо в Україні повністю зникне якийсь вид продуктів, що навряд чи може статись. Разом з тим аналітик не виключає, що можуть дещо зрости ціни на овочі, якщо виникнуть проблеми з імпортом цього виду товару.

Про це інформує НСН з посиланням на 24 канал.

Макроекономічні фактори потрохи вирівнюють ситуацію. Завдяки партнерам України. І також низька купівельна спроможність населення не дозволяє так інтенсивно збільшувати ціни для виробників. Ми будемо в найближчі декілька місяців спостерігати незначне зростання цін на декілька відсотків, однак ця тенденція виключно буде стосуватись овочів, прогнозує аналітик УКАБ.

Тако ж Гопка зауважує, що якщо початок та загалом березень буде теплим, то багато видів продуктів можуть змінитись в ціні, або стабілізуватись, як, наприклад, овочі, оскільки впливатиме сезонний чинник.

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки для 24 Каналу, до кінця лютого 2023 року очікується зростання цін на овочі до 5–7%.

Як зміняться ціни на продукти у лютому

Молочна продукція

За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, роздрібні ціни на молоко та асортиментний ряд молочної продукції можуть зрости в середньому до 5%, зокрема на молоко пастеризоване жирністю до 2,6% – до 40 гривень за літр.

Хліб

У лютому хліб в Україні здорожчає щонайменше на 5–7%. Це буде обумовлено зростанням вартості електроенергії для промислових виробників, також збільшенням вартості продуктів, необхідних для виробництва хліба, внаслідок використання генераторів для виробничих процесів.

Фрукти

З початку 2023 року, за даними “Мінфіну”, яблука здорожчали на 5,8% – до 12,30 гривні за кілограм, ціни на мандарини та банани, які є об’єктивно-необхідним імпортом, також зросли: на 8,6 % та 1,8% – до 72 та 70,50 гривень за кілограм відповідно. Ціни на апельсини та лимони навпаки здешевшали на 9,8% та 4,7% – до 58,50 та 61 гривні за кілограм.

Також до кінця лютого науковцями Інституту аграрної економіки прогнозується зростання цін на плодові до 7–10%.

Коли подешевшають яйця

За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, до Великодня цьогоріч стрімкого здешевлення яєць очікувати не варто – внаслідок низької продуктивності несучості курей у цей період та підвищений попит у Великодні свята.

Після Великодня цілком ймовірне істотне зниження ціни яєць до 30–40%, зважаючи на динаміку споживчих цін у попередні роки, зазначила Інна Сало, завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки.

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