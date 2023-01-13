В Україні можуть підняти ціни на продукти – що подорожчає у січні-лютому

В Україні ціни на продукти можуть піднятися у січні-лютому. Але подорожчання буде незначним.

Такий прогноз озвучила Світлана Литвин, аналітикиня “Українського клубу аграрного бізнесу” (УКАБ), передає НСН.

Основний фактор, що може вплинути на зростання цін, – сезонний

“Зазвичай у цей період активно включається сезонний фактор на більшість овочів та фруктів вітчизняного виробництва. Однак цього року частина овочів борщового набору (буряк, морква, цибуля) вже й так мають доволі високу ціну, тому традиційного значного зростання тут спостерігатися не буде через обмежену купівельну спроможність українців. Однак незначне поступове зростання на 5-10% щомісяця до збору нового врожаю можливе на інші вітчизняні овочі, а також яблука”, сказала Литвин.

Також вона додала, що були побоювання щодо зростання цін на продукти через використання генераторів у зв’язку з постійним відключенням світла в Україні. Однак наразі підприємства, які належать до виробництва та переробки продуктів харчування, віднесли до об’єктів критичної інфраструктури і, відповідно, в них немає планових відключень світла, лише екстрені.

Ціни на продукти: що подорожчало найбільше

За даними Держстату, найбільше за 2022 рік подорожчали харчові продукти – на 36,1%, у тому числі ціни на яйця зросли на 81,4%, на фрукти – на 62,6%, овочі – на 78,8%.

Як повідомлялось раніше, експерт прогнозує стабілізацію цін на яйця та свинину в Україні. А в перспективі вони можуть знизитися.

“Щодо продуктів харчування, які неприємно вразили українців в останні місяці зростанням цін, а це курячі яйця та свинина, то тут спостерігатиметься стабілізація та навіть часткове незначне зниження. Для обох цих категорій було характерне тимчасове призупинення відновлення поголів’я на початку війни в умовах невизначеності. Проте зараз поголів’я курей-несучок і свиней поступово збільшуються, ми вже можемо фіксувати стабілізацію цін, і в перспективі можливе зниження, особливо на тлі зниження попиту після новорічних свят”, сказала фахівчиня.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що у 2023 році зростуть ціни на хлібопродукти. За прогнозами економіста, через блекаути загальна інфляція може зрости приблизно на 2,5-3%. Він каже, що ціни у 2023 році можуть злетіти на 5%.